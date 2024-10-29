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إنجي علاء: أجواء مدينة الجونة قريبة من الفن والإبداع، والمعاناة تظهر الإحساس الصادق (فيديو) - أخبار كلمتك

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إنجي علاء: أجواء مدينة الجونة قريبة من الفن والإبداع، والمعاناة تظهر الإحساس الصادق (فيديو) - أخبار كلمتك

إنجي علاء: أجواء مدينة الجونة قريبة من الفن والإبداع، والمعاناة تظهر الإحساس الصادق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:45 مساءً -  عبرت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء عن سعادتها بتواجدها في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام قائلة: "مبسوطة إني موجودة السنة دي في مهرجان الجونة السينمائي.. دي السنة الثالثة ليا.. بحب أجواء مهرجان الجونة جدا بحس إنها قريبة جدا من الفن والإبداع والفنانين". 

 

السيناريست إنجي علاء 

 وأضافت إنجي علاء، خلال لقاء خاص مع "كلمتك": "بحب شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية.. وبشوف إن ده دورنا وده هدفنا إننا نرتقي بالإنسانية عموما.. وإننا في الوقت الحالي نقدر نساعد من خلال الفن، وخاصة في الظروف اللي بنمر بيها دي لأن كل ما المعاناة بتزيد بحس إن الفن والإبداع يكون أعمق".

وتابعت: "المعاناة بتطلع الإحساس الصادق في مجال الفن وعالم السينما". 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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