مشاهير العرب - يسرا ناعية حسن يوسف: «فقدنا قيمة فنية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - أعربت الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن حزنها لوفاة الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عاما خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك الأمر هو صدمة كبيرة بالنسبة لها.

وشاركت يسرا صورة لـ حسن يوسف، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة الفنان القدير حسن يوسف، فقدنا قيمة فنية عظيمة، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

وفاة الفنان حسن يوسف

وتشييع جنازة الفنان حسن يوسف، اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكشف سامح الصريطي، في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة حسن يوسف، قائلا: ستقام بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام عمل في بعضها وشاركت في بطولة عدد منها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

ومن أهم أعماله السينمائية: «أيام في الجنة، الزواج علي الطريقة الحديثة، الزوج السعيد، شهر عسل بدون إزعاج، زقاق المدق، التلميذة، أم العروسة، كفاني ياقلب، بحبك ياحلوة»، وغيرها.

كما قدم أعمالا تليفزيونية عديدة، من أهمها: «زينب والعرش، ليلي الحلمية، العارف بالله عبد الحليم محمود، ليالي الحلمية، زهرة وأزواجها الخمسة، ومن أهم أعماله الإذاعية أيضا:«مسلسل عصر الحب، مسلسل رجل ومليون ست».