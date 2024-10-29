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مشاهير العرب - خالد جلال ناعيا حسن يوسف: فقدنا قامة من زمن الفن الجميل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خالد جلال ناعيا حسن يوسف: فقدنا قامة من زمن الفن الجميل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد جلال ناعيا حسن يوسف: فقدنا قامة من زمن الفن الجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 90 عاما.

وقال المخرج خالد جلال: «فقدنا قامة فنية عظيمة، وفنانا من زمن الفن الجميل، استطاع بأسلوبه المميز أن يجد مكانة كبيرة فى قلوب المصريين والعرب جميعا، ندعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

وشارك الفنان حسن يوسف، في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها: "نساء وذئاب، في بيتنا رجل، مذكرات تلميذة، قاضي الغرام، الخطايا، على ضفاف النيل، زقاق المدق، الشيطان الصغير، أم العروسة، المغامرون الثلاثة، خان الخليلي، والثلاثة يحبونها».

حسن يوسف

وفي التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات الخالدة منها: " ليالي الحلمية، إمام الدعاة، والإمام النسائي، زهرة وأزواجها الخمسة، الإمام المراغي، زينب والعرش"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية والإذاعية.

جنازة الفنان حسن يوسف

وتشييع جنازة حسن يوسف، اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكشف سامح الصريطي، في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة حسن يوسف، قائلا: ستقام بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

حسن يوسف

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام عمل في بعضها وشاركت في بطولة عدد منها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

ومن أهم أعماله السينمائية: «أيام في الجنة، الزواج علي الطريقة الحديثة، الزوج السعيد، شهر عسل بدون إزعاج، زقاق المدق، التلميذة، أم العروسة، كفاني ياقلب، بحبك ياحلوة»، وغيرها.

كما قدم أعمالا تليفزيونية عديدة، من أهمها: «زينب والعرش، ليلي الحلمية، العارف بالله عبد الحليم محمود، ليالي الحلمية، زهرة وأزواجها الخمسة، ومن أهم أعماله الإذاعية أيضا:«مسلسل عصر الحب، مسلسل رجل ومليون ست».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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