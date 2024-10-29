مشاهير العرب - طارق الشناوي: حسن يوسف ترك بصمة فنية بالبساطة وخفة الظل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان حسن يوسف، الذي وافته المنية اليوم /الثلاثاء/، علامة فارقة منذ بداية الخمسينيات، فهو صاحب بصمة خاصة في فن أداء الممثل منذ النصف الثاني من الخمسينيات بالبساطة وخفة الظل والحضور القوي المميز في الأعمال الفنية التي شارك فيها.

وأضاف الناقد الفني في بيان: "فقدنا قامة فنية وإنسانية كبيرة برحيل الفنان حسن يوسف، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة والتي ستظل عالقة في ذاكرة الجمهور، كما كان له العديد من المواقف الإنسانية".

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الفنان الراحل حسن يوسف لم يكن يتميز بالطول الفارع أو بالقوة العضلية للفنان رشدي أباظة أو النجم الراحل فريد شوقي، إلا أن جيلا من الشباب تقمص شخصية حسن يوسف نظرا لأنه كان يراه أفضل "جان" خفيف الظل في السينما المصرية، فضلا عن تمتعه بالبساطة والحضور القوي المميز.

يذكر أن الفنان الكبير حسن يوسف، ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى دراسته في كلية التجارة عام 1955، وكانت أولى مشاركاته الفنية في فيلم "أنا حرة" عام 1959، في حين قدم العديد من الأعمال الدرامية المتميزة أبرزها مسلسلي "ليالي الحلمية" ومسلسل "إمام الدعاة" الذي قدم فيه قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج الفنان المصري الراحل من الفنانة لبلبة وانفصلا بعد 8 سنوات، ثم ارتبط بالفنانة شمس البارودي سنة 1972 حتى وفاته.