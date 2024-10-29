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مشاهير العرب - «المسلسل اللي الكل أجمع على حبه».. watch it تواصل الترويج لـ 6 شهور| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «المسلسل اللي الكل أجمع على حبه».. watch it تواصل الترويج لـ 6 شهور| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «المسلسل اللي الكل أجمع على حبه».. watch it تواصل الترويج لـ 6 شهور| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - تواصل الصفحة الرسمية لمنصة watch it، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لمسلسل 6 شهور الذي يعد البطولة الأولى للفنان الشاب نور النبوي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حقق ردود أفعال قوية منذ عرض الحلقات الأولى له.

وشاركت watch it عدد من اللقطات لمسلسل 6 شهور عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلا: «المسلسل اللي الكل أجمع على حبه، مسلسل 6 شهور من إنتاجات WATCHIT الأصلية يُعرض الآن حلقتان كل أربعاء».

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 2

ومن المقرر، عرض الحلقة الثانية من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، عبر منصة watch it الرقمية، في تمام الساعة الـ 11 مساء، ومن المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث المثيرة خلال رحلة بحث مراد عن وظيفة.

أبطال مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور هو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي، ويشاركه العديد من النجوم ومنها: الفنانة الشابة نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وباقة من الفنانين.

watch it تروج لمسلسل 6 شهور

وقبل عرض مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، روجت شركة «watch it» للمسلسل من خلال نشر فيديو ترويجي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «استعدوا عشان باقي أيام وهنبدأ المنافسة».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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