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حسن يوسف حاول العمل في مهن بعيدًا عن الفن لكنه فشل - أخبار كلمتك

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حسن يوسف حاول العمل في مهن بعيدًا عن الفن لكنه فشل - أخبار كلمتك

حسن يوسف حاول العمل في مهن بعيدًا عن الفن لكنه فشل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - بعد أن قرر الفنان حسن يوسف اعتزال الفن، قام بشراء أرض وحاول زرعها، لكنه فشل في هذا الأمر لأنه لا يعلم معلومات كافية عن كيفية زراعة الأرض، كما أن الشيخ محمد متولي الشعراوي أكد له أنه سيفشل.

وبعد هذا المشروع قام الفنان الراحل حسن يوسف بإنشاء مكتبة وجمع بها جميع كتب الشعراوي، ولكن هذا المشروع أيضا لم ينجح فيه.

وعلى حد تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية، فقد عاد الشيخ محمد الشعراوي والذي نصحه بأن يعود للفن، ويحاول تقديم أدوار هادفة يعلم من خلالها الشباب القيم والأخلاق.


كنت خادما للشعراوي

وأشار يوسف إلى أن كلام الشيخ الشعراوي أثر فيه، وكان لديه صدى كبيرٌ في حياته، لافتا إلى أنه شجعه على العودة للفن مرة ثانية ولكن بسلوك مختلف، وذلك من خلال مسلسل "ليالي الحلمية" الذي قدم خلاله دورا جيدا حقق نجاحا كبيرا.

وأكد أن علاقته بالشيخ الشعراوي كانت وثيقة جدا، وأنه كان يعتبر نفسه خادما له، ولم يكن يجلس إلا تحت قدميه، ويناديه بلفظ "سيدي"، مشيرا إلى أنه غار من نجاح مسلسل أم كلثوم، ورأى أنه من الأولى عمل مسلسل يتناول حياة الشيخ الشعرواي وقيمه وأخلاقه وسلوكه حتى يستفيد منها كل المسلمين.

كما أشار إلى أن نجاح مسلسل الشعراوي شجعه بعد ذلك على تقديم مسلسلي "الإمام المراغي" و"الإمام عبد الحليم محمود".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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