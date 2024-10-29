مشاهير العرب - أحمد السقا ناعيا حسن يوسف: «رحل الولد الشقى» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:23 مساءً - نعى الفنان أحمد السقا، وفاة الفنان الكبير حسن يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وشارك أحمد السقا صور من أعمال حسن يوسف، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «رحل الولد الشقي، الفنان القدير حسن يوسف، كنت دائمًا رمزًا للبهجة والعفوية والابتسامة، وجزءًا من ذكرياتنا الجميلة، نسأل الله أن يتغمدك برحمته الواسعة، ويجعل مثواك الجنة، ويلهم أهلك ومحبيك الصبر على فراقك، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة».

وفاة الفنان حسن يوسف

وأعلن الفنان سامح الصريطي، عن موعد ومكان جنازة الفنان حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز 90 عاما.

موعد ومكان جنازة حسن يوسف

وكشف سامح الصريطي، في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة حسن يوسف، قائلا: ستقام بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

ومن أهم أعماله السينمائية: «أيام في الجنة، الزواج علي الطريقة الحديثة، الزوج السعيد، شهر عسل بدون إزعاج، زقاق المدق، التلميذة، أم العروسة، كفاني ياقلب، بحبك ياحلوة»، وغيرها.

كما قدم أعمالا تليفزيونية عديدة، من أهمها: «زينب والعرش، ليلي الحلمية، العارف بالله عبد الحليم محمود، ليالي الحلمية، زهرة وأزواجها الخمسة، ومن أهم أعماله الإذاعية أيضا:«مسلسل عصر الحب، مسلسل رجل ومليون ست».