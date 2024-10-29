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مشاهير العرب - حسين فهمي ناعيا حسن يوسف: الزميل والصديق العزيز - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي ناعيا حسن يوسف: الزميل والصديق العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي ناعيا حسن يوسف: الزميل والصديق العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - نعى الفنان حسين فهمي، الفنان حسن يوسف، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.

وشارك حسين فهمي، صورة لـ حسن يوسف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتب عليها: «أنعي بكل أسف الزميل والصديق العزيز الفنان الكبير حسن يوسف الذي وافته المنية صباح اليوم وأتمنى من الله أن يرحمه ويغفر له وأن يمنحنا وأهله الصبر ويلهمنا السلوان»

موعد ومكان جنازة حسن يوسف

وكشف سامح الصريطي، في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة حسن يوسف، قائلا: ستقام بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

ومن أهم أعماله السينمائية: «أيام في الجنة، الزواج علي الطريقة الحديثة، الزوج السعيد، شهر عسل بدون إزعاج، زقاق المدق، التلميذة، أم العروسة، كفاني ياقلب، بحبك ياحلوة»، وغيرها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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