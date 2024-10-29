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مهرجان الجونة السينمائي ينعي حسن يوسف: ترك بصمةً لا تُمحى في قلوب محبيه - أخبار كلمتك

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مهرجان الجونة السينمائي ينعي حسن يوسف: ترك بصمةً لا تُمحى في قلوب محبيه - أخبار كلمتك

مهرجان الجونة السينمائي ينعي حسن يوسف: ترك بصمةً لا تُمحى في قلوب محبيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:50 مساءً -  نعى مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، النجم الكبير الراحل حسن يوسف، بعدما وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 90 عاما. 

بيان مهرجان الجونة السينمائي 

 وجاء في بيان المهرجان: "ببالغ الحزن والأسى، ينعَى مهرجان الجونة السينمائي الفنان القدير حسن يوسف، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمرٍ ناهز 90 عامًا، تاركًا بصمةً لا تُمحى في قلوب محبيه وفي تاريخ السينما المصرية والعربية. 

وتابع: “لقد كان الراحل رمزًا كبيرًا من رموز الفن، وترك خلفه إرثًا فنيًا أثرى شاشات السينما والتلفزيون، وألهم أجيالًا من الفنانين.. نتقدم بخالص العزاء إلى أسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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