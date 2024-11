لم يكتف بالإبداع في عالم التمثيل، أفلام من إخراج الراحل حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:50 مساءً - فقد الفن المصري والعربي قامة فنية بارزة برحيل الفنان حسن يوسف، الذي غيبه الموت منذ قليل وساد الشعور بالحزن بين الجمهور والفنانين المحبين للراحل.

ولقد قدم حسن يوسف علي امتداد مشواره الفني أفلام متميزة كممثل، حيث كان فنانًا يمتلك قدرات في هذا المجال تمكنه من تقديم الأعمال الكوميدية والتراجيدية على أكمل وجه، ولكن إلى جانب الإبداع في عالم التمثيل، كان الراحل مبدعًا كمخرج، حيث خاض تجربة الإخراج أكثر من مرة وأعماله التي قدمها بتوقيعه كمخرج:

ولد وبنت والشيطان

هو أول أفلام الراحل في عالم الإخراج، وكان أيضًا من إنتاجه وبطولته، وشارك في بطولة الفيلم نجلاء فتحي، بريجيت هارير، بليغ حبشي، نعيمة وصفي وعبد البديع العربي، وعرض عام 1971.

الجبان والحب

فيلم عرض عام 1975، وتدور أحداثه حول مجدي الطالب المكافح بكلية الطب، الذي يتعرف على سعاد زوجة أستاذه الدكتور فكري، وتعجب به وتتوسط لزوجها ليلحقه بالعمل في عيادته، ويتورطان في علاقتهما، وهو من بطولة شمس البارودي، حسن يوسف، هند رستم، عمر الحريري، شويكار.

كفاني يا قلب

تم عرض الفيلم عام 1977 وهو من بطولة فريد شوقي وشمس البارودي، وتدور الأحداث حول امرأة طموحة تزوجت من الرجل الذي أحبته على غير رغبة عائلتها وبالرغم من ذلك فإنها تقرر الهرب منه لأنها تشعر أنها تخلق لحياة المنزل، ومن ثم تلجأ إلى وصفي لكي يدفعها إلى العمل في مجال الصحافة، ومع الوقت تبدأ رحلة ترقيها وصعودها الاجتماعي، وتتحول رويدًا رويدًا إلى سيدة مجتمع.

ليلة لا تنسى

فيلم من بطولة ميرفت أمين، حسن يوسف، نجوى فؤاد، عماد حمدي ويوسف فخر الدين عرض عام 1978 وتدور أحداثه حول ليلى التي تقرر السفر لشقيقها في أسوان بعد تعرض خطيبها لحادث قتل، وتشاهد ليلى من شرفة المنزل جريمة قتل، ويسرع القاتل بالهرب، في أحد الأيام تخبر ليلى سامي أنها شاهدت جريمة قتل. يخطر سامى البوليس، بينما تسعى العصابة إلى اختطاف ليلى الشاهدة الوحيدة عن طريق أحد أفرادها سمير.

الطيور المهاجرة

فيلم من بطولة حسن يوسف، شمس البارودي، سهير الباروني، نبيل بدر وليلى فهمي، وعرض عام 1979، ويدور حول علاء الذي يقرر الهجرة إلى أستراليا، وهناك يتعرف على عايدة التي تملك مطعمًا للمأكولات الشرقية، التي تنصحه بالعمل في المقاولات حتى يستطيع أن ينجح ويكون ثروته.

دموع بلا خطايا

يتناول الفيلم قصة فتاة متزوجة من طبيب فقير ويعانيان من عدم الإنجاب، ويتزوج هو سرًا وينجب ابنا فترحل إلى اليونان وتتعرف برسام وتظن انه قد قام باغتصابها وهي سكرانة فتعود وهي حامل ولكن يتضح انها حامل من زوجها الطبيب وان الرسام لم يمسسها فتنجب طفلة وتعود إلى زوجها الطبيب، وهو عمل من إخراج وبطولة حسن يوسف وشاركته البطولة شمس البارودي.

القطط السمان

فيلم من بطولة شمس البارودي، حسن يوسف، صلاح منصور، مريم فخر الدين، صلاح نظمي، وتدور أحداثه حول المقاول الهلباوي الذي يتصدى لعلاقة ابنه نبيل بزميلته في الجامعة أحلام للفارق الاجتماعي الكبير بينهما، وتتوطد العلاقة بين الهلباوي وحسن قدري رئيس المخابرات الذي يسهل له عمليات التهريب التي يقوم بها، يوفر الهلباوي عملًا لأحلام وينجح في تنفيذ مكيدة لها تدخل بها السجن، ويتزوج نبيل من سوسن ابنة حسن قدري.

2 على الطريق

هو فيلم من بطولة عادل إمام وشمس البارودي تم إنتاجه عام 1984، وهو مقتبس عن الفيلم الأمريكي يحمل نفس الاسم "Two for the road" من بطولة أودري هيبورن.

عصفور له أنياب

فيلم بطولة حسن يوسف، يسرا، صلاح قابيل وهياتم، وتم عرضه عام 1987، وتدور أحداثه حول محمود وهومهندس ذو مباديء، يرفض الرشوة والفساد، ويزج به في مستشفى الأمراض النفسية، ويخرج بعد سنوات ليجد زوجته قد طلقته، وتزوجت بأخر، وأخوه استولى على ميراثه، فيقرر الانتقام.

