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مشاهير العرب - هند صبري تكشف كواليس أول لقاء مع عادل إمام: «قالي أنتي مين عشان تحبيني» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هند صبري تكشف كواليس أول لقاء مع عادل إمام: «قالي أنتي مين عشان تحبيني» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هند صبري تكشف كواليس أول لقاء مع عادل إمام: «قالي أنتي مين عشان تحبيني» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - تحدثت الفنانة هند صبري، عن اللقاء الأول بينها وبين النجم عادل إمام، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة.

وقالت هند صبري خلال الندوة إنها كانت تشعر بخوف ورعب شديد عندما ذهبت لمنزل عادل إمام لمقابلته للمرة الأولى وذلك قبل تصوير فيلم عمارة يعقوبيان قائلة: «كنت ساعة صوت خطواته وهو نازل عشان يقابلني وكنت مرعوبة جدا ولكن هذا الإحساس زال عندما مازحني اول ما شافني وقال لي هو انتي مين عشان تحبيني انا وابني مرة واحدة في الفيلم».

هند صبري تكشف كواليس أول لقاء بعادل إمام في منزله

كما تحدثت عن كواليس الفيلم السينمائي عمارة يعقوبيان وقالت انها قامت بتصوير أولى مشاهد الفيلم امامه مشيرة الى انه كان لديه التزام كبير في المواعيد خلال التصوير مشيرة الى انه كان يقدم وقتها عرض مسرحي بالتزامن مع تصوير الفيلم وكان ينتهي من الفيلم ويذهب الى خشبة المسرح قائلة: «لقب الزعيم ده مش من فراغ».

مهرجان الجونة السينمائي

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة لقاءً جمع النجمة هند صبري بكوكبة من نجوم الفن والإخراج، منهم ميس حمدان، كريمة منصور، المخرج يسري نصر الله، والمخرج عمر عبد العزيز، الكاتب أحمد مراد، يوسف عثمان، مريم نعوم، داليا شوقي، أمير المصري، يوسف عثمان، محمد العدل، نبيل على ماهر.

يقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة باقة متنوعة من 55 فيلماً روائياً وطويلاً ووثائقياً، و16 فيلماً قصيراً، تمثل 40 دولة حول العالم، مما يعكس ثراء السينما العالمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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