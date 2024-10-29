دار الأوبرا تحتفل بمئوية بوتشيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:18 مساءً - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة مئوية المؤلف الموسيقي العالمي بوتشيني يحييها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى الدكتورة داليا فاروق بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج رانيا جمال ؛ وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس ٣١ أكاوبر علي المسرح الصغير.



برنامج حفل مئوية بوتشيني

يتضمن برنامج حفل مئوية بوتشيني مختارات لآريات من اشهر أوبراته منها لابوهيم، مدام بترفلاي، توسكا، توراندوت، جياني سكيكي وغيرها أداءالنجوم" السوبرانو "داليا فاروق، مني رفلة، جاكلين رفيق، جيهان فايد" الباص "رضا الوكيل"،الباريتون " مصطفى محمد، خالد سمير"

المتزوسوبرانو "چولي فيظي"،الباص باريتون "عماد عادل"، التينور "عمرو مدحت،مصطفى مدحت " ويصاحب الأعمال مقدمة باللغة العربية يرويها مصطفى مدحت.

يذكر أن بوتشيني مؤلف أوبرا وقائد أوركسترا وعازف أورغن إيطالى عاش فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث ولد في ٢٢ ديسمبر ١٨٥٨ في بلدة لوكا الصغيرة بإيطاليا. واجه مصير صعب فقد توفي والده بشكل مأساوي وهو فى الخامسة من عمره وورث حب الموسيقى منه ثم تعلم علي يد عمه فورتادو والتحق بمعهد ميلانو للموسيقي.ومن اشهر أعماله مدام بترفلاي، لابوهيم وتوسكا وتوراندوت، توفى ببروكسل فى نوفمبر ١٩٢٤.

فرقة أوبرا القاهرة

الجدير بالذكر أن فرقة اوبرا القاهرة تأسست عام ١٩٦٤وقامت بتقديم العديد من أشهر الأوبرات العالمية حيث يضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من ٣٢ رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها فى عروض ضخمة على اكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى بإعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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