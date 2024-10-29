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مشاهير العرب - «رحل العزيز و الغالي».. محمد فؤاد ينعي الفنان حسن يوسف بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «رحل العزيز و الغالي».. محمد فؤاد ينعي الفنان حسن يوسف بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «رحل العزيز و الغالي».. محمد فؤاد ينعي الفنان حسن يوسف بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:03 مساءً - نعى الفنان محمد فؤاد، الفنان حسن يوسف، الذي وفاته المنية منذ قليل، عن عمر يناهز 90 عاما.

وشارك محمد فؤاد، صورة للراحل حسن يوسف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتب عليها: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، ننعي ببالغ الحزن و الأسي وفاة المغفور له بإذن الله، الفنان الكبير حسن يوسف، العزيز و الغالي على قلوبنا أجمعين، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته».

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

وبرع حسن يوسف، في تقديم دوره في مسلسل إمام الدعاة، إنتاج عام 2002، وتدور أحداثه عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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