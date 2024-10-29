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مشاهير العرب - بطولة صبا مبارك.. عدد حلقات مسلسل وتر حساس ومواعيد عرضه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بطولة صبا مبارك.. عدد حلقات مسلسل وتر حساس ومواعيد عرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة صبا مبارك.. عدد حلقات مسلسل وتر حساس ومواعيد عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:03 مساءً - أصبح مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك، من الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير «جوجل»، حيث يتساءل الكثير من عشاق الدراما عن عدد حلقات مسلسل وتر حساس ومواعيد عرضه.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، عدد حلقات مسلسل وتر حساس ومواعيد عرضه، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

عدد حلقات مسلسل وتر حساس

يتكون مسلسل وتر حساس من 45 حلقة، فهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات الغير قصيرة، ويعرض مسلسل وتر حساس يوميا عبر قناة on، إضافة إلى شاشة قناة ON drama يوميًا عدا الجمعة.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض حلقات مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس على قناة on في تمام الساعة الـ 7:30 م.

ثم يعاد في تمام الساعة الواحدة والربع صباحًا.

وفي تمام الساعة 11.30 ص اليوم التالي.

وعبر قناة ON drama يذاع في تمام الساعة 10 م، ويعاد في الساعة الخامسة، والساعة 4.

مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس

تدور أحداث مسلسل وتر حساس عن الخيانة الزوجية، حيث يخون رشيد الذي يؤدي دوره الفنان محمد علاء زوجته مع صديقتها ومع أختها.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس كلا من: صبا مبارك والتي تلعب شخصية «سلمى»، وإنجي المقدم تلعب شخصية «كاميليا»، محمد علاء يلعب شخصية «رشيد»، وهيدي كرم تلعب شخصية الصديقة الثالثة، و تميم عبده، وأحمد غزي، وعايدة فهمي، ولبنى ونس.

ويعتبر مسلسل وتر حساس هو ثاني الأعمال الدرامية التي جمعت بين الثلاثي الفنانة صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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