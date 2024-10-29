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مشاهير العرب - «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:03 مساءً - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان القدير حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بعد تقديم رحلة فنية.

الشركة المتحدة تنعى الفنان حسن يوسف

وتقدمت الشركة المتحدة العاملين فى قنواتها وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الراحل وللشعب المصري، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وفاة حسن يوسف

وأعلنت الفنانة شمس البارودي، منذ قليل، وفاة زوجها الفنان حسن يوسف، عن عمر ناهز 90 عاما، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

شمس البارودي و حسن يوسف

حسن يوسف

ولد الفنان الراحل حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة، وقد حصل علي بكالوريوس التجارة عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للتربية الرياضية عام 1956، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1962.

حسن يوسف

وعمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وبدأ حياته ممثلا مسرحيًا وفي المسرح القومي، اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد في فيلم «أنا حرة».

أعمال حسن يوسف

وقدم بعدها عدة أعمال فنية متنوعة، وكانت مرحلة الستينيات من القرن الماضي مرحلة توهجه الفني وتوالت أعماله بعد ذلك، ومنها: نساء وذئاب، في بيتنا رجل، الخطايا، خان الخليلي».

حسن يوسف

ومن أهم أعماله السينمائية: «أيام في الجنة، الزواج علي الطريقة الحديثة، الزوج السعيد، شهر عسل بدون إزعاج، زقاق المدق، التلميذة، أم العروسة، كفاني ياقلب، بحبك ياحلوة»، وغيرها.

كما قدم أعمالا تليفزيونية عديدة، من أهمها: «زينب والعرش، ليلي الحلمية، العارف بالله عبد الحليم محمود، ليالي الحلمية، زهرة وأزواجها الخمسة، ومن أهم أعماله الإذاعية أيضا:«مسلسل عصر الحب، مسلسل رجل ومليون ست».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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