نقيب التشكيليين: أسود قصر النيل هترجع لأصلها، وما حدث نتيجة عمل غير المتخصصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:02 مساءً - أعربت نقابة الفنانين التشكيليين مساء أمس، الاثنين الموافق 28 أكتوبر، عن تخوفها من أعمال صيانة أسود قصر النيل باستخدام “الرولا”، ضمن خطة لصيانة 21 تمثالا بالميادين العامة بالقاهرة، والتي أعلنت عنها محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار.

وصرح الدكتور طارق الكومي نقيب التشكيليين لـ"كلمتك"، بأنه سيتم في تمام الساعة الـ2 من ظهر اليوم الاجتماع مع رئيس الإدارة المركزية للترميم الدقيق، حيث تم التنسيق بين نقابة الفنانين التشكيليين ووزارة السياحة والآثار على تضافر الخبرات للانتهاء من عملية ترميم وصيانة أسود قصر النيل وإعادتها إلى أصل الباتينا اللونية للتماثيل.

وأكد نقيب التشكيليين أنه لا توجد خسائر في تماثيل أسود قصر النيل، كل ما في الأمر أنه تم التعامل مع التماثيل بشكل خطأ، وطبقًا للاجتماع الذي سوف يتم اليوم بعد التعرف على المادة التي تم استخدامها وتبادل الخبرات بين نقابة التشكيليين واللجنة المختصة بالعمل على ترميم التماثيل سوف يتم إعادة اللون إلى ما كان عليه في السابق.

وأوضح الكومي أن أسود قصر النيل سوف تعود إلى حالتها الأصلية لا محالة، مضيفًا: "التماثيل هترجع لأصلها طبعا، لأن اللجان التي تعاملت مع التماثيل لديها أصل اللون وتستطيع إعادته مرة أخرى.

وأضاف نقيب التشكيليين أن تقنية العمل المستخدمة، وهي "الرولا"، قد تعود لعمل عدم المتخصصين، فمن الممكن أن يكون أحد العمال يجرب لونا أو يستخدم طريقة كان يعتقد أنها صحيحة ولكن تكون النتيجة مغايرة لما كان عليه التمثال، وهذا لعدم استخدام التقنيات التي أنشئ من خلالها العمل، موضحًا أن هذا يؤدي إلى انطباع مختلف تمامًا من الجمهور.

وقال: "أي حد هيشوفه هيحس إنه حصل تغيير كلي للون، وهذا ما حدث بالفعل عندما حيث شعر العديد من المواطنين أنه تم عمل تغييرات كلية للون أسود قصر النيل".

كيفية تفادي حدوث تلفيات بالأعمال الأثرية

وأوضح نقيب التشكيليين أن الحل لتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل هو من خلال تكوين لجان متخصصة لترميم الأعمال الفنية والآثار.. وفي نفس الوقت يكون هناك تصنيف لهذه الأعمال التي من المقرر التعامل معها أو إزالتها، ومعرفة ما إن كانت أثرا أو لها قيمة تراثية كبيرة أو طرازا معماريا مميزا، فهذه العوامل تحدد الطريقة الصحيحة للعمل على ترميم وصيانة الأعمال التراثية والفنية الهامة.

وشدد الكومي على ضرورة العثور على "حلول خارج الصندوق" للحفاظ على هذه الأعمال الهامة، ويكون ذلك من خلال لجان سواء بالطرق والكباري مع المعماريين والمتخصصين من هيئة الآثار، مؤكدًا وجود عقول مصرية كثيرة وعلماء وخبراء يستطيعون العثور على حلول لأي مشكلة، لذلك من المهم التواصل بين الجهات المختلفة للتأكد من الدراسة الكافية للقطعة التي يتم إصلاحها وتفادي وقوع أي ضرر حتى وإن كان بسيطا.

وأنهى نقيب التشكيليين حديثه مع “كلمتك” بالتأكيد على أهمية توعية الرأي العام والحرص على بقائه مطلعًا طول الوقت لعدم انتشار المعلومات الخاطئة، فمن الممكن أن تكون الإصلاحات أو الإزالة التي تتم من أجل الصالح العام وضرورية.

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