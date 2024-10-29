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أول صور لـ جينيفر لورانس بعد إعلان حملها - أخبار كلمتك

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أول صور لـ جينيفر لورانس بعد إعلان حملها - أخبار كلمتك

أول صور لـ جينيفر لورانس بعد إعلان حملها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:02 مساءً - جينفر لورنس،  التقطت عدسات الكاميرا، أول صور للممثلة جينفر لورنس، بعد إعلان حملها، حيث كانت تتجول في شوارع ولاية لوس أنجلوس، بصحبه الممثلة داكوتا جونسون.

واعلنت مؤخرا الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، عن حملها في طفلها الثاني، من زوجها كوك ماروني.

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تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

 في سياق متصل، أعلن رسميًّا، عن انتهاء تصوير فيلم Die My Love، للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 فيلم لين رامزي الجديد، يحمل اسم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

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 قصة فيلم Die My Love، يدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما خلال عام 2025.

جينفر لورنس تعلن عن حملها في طفلها الثاني

محادثات بين استديوهات مارفل وبيلي إيليش للانضمام لعام الأبطال الخارقين

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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