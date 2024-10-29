صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد وفاته.. كيف تسببت قبلة حسين فهمي في طلاق حسن يوسف ولبلبة؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد وفاته.. كيف تسببت قبلة حسين فهمي في طلاق حسن يوسف ولبلبة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته.. كيف تسببت قبلة حسين فهمي في طلاق حسن يوسف ولبلبة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - فوجئ الوسط الفني، منذ قليل، بخبر وفاة الفنان حسن يوسف، عن عمر يناهز 90 عاما، وذلك حسبما أعلن شقيقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

زواج حسن يوسف ولبلبة

ومن المعروف أن الفنانة لبلبة، كانت أولى زيجات الفنان حسن يوسف، وتزوجته وهي في عمر الـ17، على الرغم من أن والدتها كانت ترفض زواجهما بسبب صغر سنها، ولكنهما لم يستطيعا الفراق بسبب حبهما الكبير، وبالفعل تزوجه واستمر زواجهما لمدة 7 سنوات

حسن يوسف ولبلبة

طلاق حسن يوسف ولبلبة

وبعد زواج دام 7 سنوات، وفي فيلم بنت بديعة» كانت تؤدي لبلبة، دور الراقصة «توحة»، وكان هناك لقطة قُبلة بينها وبين الفنان حسين فهمي، وقالت لبلبة في تصريحات سابقة أن المخرج الراحل حسن الإمام، أصر على قيام حسين فهمي بتقبيلها، رغم عدم وجود تلك القبلة في السيناريو.

حسن يوسف ولبلبة

فقامت بالاتصال بزوجها حسن يوسف وقالت له ما حدث، فحذرها من القيام بهذا المشهد، فما كان منها إلا الانصياع لأوامر المخرج، حتى لا يقول أحد عنها إنها فشلت في تعاملها الأول مع مخرج الروائع حسن الإمام، مشيرة إلى أن الطلاق وقع بعد ذلك بشهور قليلة، إلا أنها استطردت قائلة، إن الزوج هو الذي يطلق زوجته وليس العكس، في إشارة منها إلى عدم رغبتها في الانفصال من حسن يوسف في ذلك الوقت.

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

وبرع حسن يوسف، في تقديم دوره في مسلسل إمام الدعاة، إنتاج عام 2002، وتدور أحداثه عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

اقرأ أيضاً
بعد وفاته.. محطات هامة في حياة الفنان حسن يوسف

عاجل.. وفاة الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاما

عفاف شعيب تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجل حسن يوسف غرقًا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق