مشاهير العرب - بعد وفاته.. كيف تسببت قبلة حسين فهمي في طلاق حسن يوسف ولبلبة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - فوجئ الوسط الفني، منذ قليل، بخبر وفاة الفنان حسن يوسف، عن عمر يناهز 90 عاما، وذلك حسبما أعلن شقيقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

زواج حسن يوسف ولبلبة

ومن المعروف أن الفنانة لبلبة، كانت أولى زيجات الفنان حسن يوسف، وتزوجته وهي في عمر الـ17، على الرغم من أن والدتها كانت ترفض زواجهما بسبب صغر سنها، ولكنهما لم يستطيعا الفراق بسبب حبهما الكبير، وبالفعل تزوجه واستمر زواجهما لمدة 7 سنوات

طلاق حسن يوسف ولبلبة

وبعد زواج دام 7 سنوات، وفي فيلم بنت بديعة» كانت تؤدي لبلبة، دور الراقصة «توحة»، وكان هناك لقطة قُبلة بينها وبين الفنان حسين فهمي، وقالت لبلبة في تصريحات سابقة أن المخرج الراحل حسن الإمام، أصر على قيام حسين فهمي بتقبيلها، رغم عدم وجود تلك القبلة في السيناريو.

فقامت بالاتصال بزوجها حسن يوسف وقالت له ما حدث، فحذرها من القيام بهذا المشهد، فما كان منها إلا الانصياع لأوامر المخرج، حتى لا يقول أحد عنها إنها فشلت في تعاملها الأول مع مخرج الروائع حسن الإمام، مشيرة إلى أن الطلاق وقع بعد ذلك بشهور قليلة، إلا أنها استطردت قائلة، إن الزوج هو الذي يطلق زوجته وليس العكس، في إشارة منها إلى عدم رغبتها في الانفصال من حسن يوسف في ذلك الوقت.

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

وبرع حسن يوسف، في تقديم دوره في مسلسل إمام الدعاة، إنتاج عام 2002، وتدور أحداثه عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.