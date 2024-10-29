مشاهير العرب - خناقة انتهت بعشق أبدي.. قصة زواج حسن يوسف وشمس البارودي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - حسن يوسف.. رحل عن عالمنا اليوم الفنان حسن يوسف عن عمر ناهز الـ 90 عاماً، وعقب وفاته ارتفعت معدلات البحث على «جوجل»، عن قصة ارتباطه من الفنانة شمس البارودي، لا سيما أن زواجهما دام لأكثر من 50 عاماً.

وفاة الفنان حسن يوسف

أعلن خبر الوفاة محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته».

قصة زواج حسن يوسف وشمس البارودي

يعتبر حسن يوسف وشمس البارودي من أحد أشهر الثنائيات في الوسط الفني، حيث قصة حبهم بدأت بالغرابة، إذ بدأت بمشادة كلامية بين الاثنين، إلا أنه سرعان ما تمكن حسن يوسف من «خطف» قلب «جميلة الجميلات» لتتم خطبتهما وزواجهما خلال شهرين فقط، ودام زواجهما نحو الـ 50 عاماً.

زواج حسن يوسف وشمس البارودي

صرح الفنان حسن يوسف في إحدى لقاءاته التليفزيونية، والتي شرح في إحداها أنه قبل ارتباطه بشمس البارودي جمعته مشادة كلامية معها أثناء تصوير أحد الأفلام معًا نتيجة تأخرها عن ميعاد التصوير: رنيت عليها قلتلها إنتي فين يا شمس؟.. قالت لي وأنت مالك؟ لو سمحت اللي يقولي كده الأستاذ المخرج مش إنت».

يستكمل حسن سرده لقصة حبه موضحًا: «سافرنا مع بعض نعمل فيلم في سوريا، هي من الأول كانت حذرة في التعامل معايا وواخدة مني موقف، لقيتها مختلفة وعيلتها كلها هناك هي من بيت البارودي، لما كان ولاد عمها ييجوا يقولولها هنتغدا في مكان ما، أدخل في الموضوع وألاقيهم بيعزموني معاها، ونقوم نرقص سوا».

وأشار حسن يوسف خلال لقائه: «اللي عجبني فيها إنها شخصية عائلية ومن كلامي معاها عرفت إنها مسابتش بيت أبوها وعايشة معاهم وبيتوتية ومُحبة للأسرة والعشرة الطيبة، أعجبت بجمالها وأخلاقها وبدأ الحب يتسرب».

وتابع: أنها ظنت في البداية أنه لم يكن حبًا صادقًا جادًا وأنه أراد فقط «التسلية»: «قالت لي أنت سمعتك سبقاك ومتتسلاش عليا، قولت لها مستعد نتخطب ونكتب الكتاب هنا، سألت باباها وجالها على سوريا واتكلم معايا لقاني بتكلم جد وطمنها»، وأنهما بالفعل أكملا كل شيء وتمت خطبتهما في شهر يناير من عام 1972، وفي الشهر التالي مباشرة كان حفل زفافهما.