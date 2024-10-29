صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد وفاته.. محطات هامة في حياة الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد وفاته.. محطات هامة في حياة الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته.. محطات هامة في حياة الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - رحل الفنان حسن يوسف، عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز 90 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء الفني، تاركا خلفه إرثا من الأعمال الفنية التي لا تزال حاضرة في أذهان الجمهور حتي يومنا هذا.

وخلال التقرير التالي، تستعرض بوابة كلمتك، أبرز المحطات في حياة الفنان حسن يوسف.

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

حسن يوسف

زيجات حسن يوسف

تزوج الفنان حسن يوسف، في البداية من الفنانة لبلبة عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972، ثم في عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي، ويستمر زواجهما حتي وفاته.

وخلال لقاءات تليفزيونية، سابقة تحدث الراحل حسن يوسف، عن علاقته بزوجته شمس البارودي والتي بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام، فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها عن سبب التأخير.

حسن يوسف وزوجتة شمس البارودي

وانفعلت شمس البارودي: «مين حضرتك، وأنت مالك أنا اللى يكلمني ويسألنىي المخرج أو المنتج»، ولم تذهب شمس البارودي للتصوير ولم تكمل الفيلم».

لقاء حسن يوسف بالشيخ الشعراوي واعتزال الفن

وكان من أبرز المحطات في حياة حسن يوسف، قصة اعتزاله الفن، حيث كشف في أحد لقاءاته السابقة مع الإعلامي عمرو الليثي، إنه حينما ذهب إلى أداء مناسك العمرة في عام 1981، فوجئ بالأجواء والروحانيات، وشاء القدر أنه يقابل أبناء الشيخ عبد الله سلام، والذين دعوه لحفل إفطار نظموه على شرف الشيخ محمد متولي الشعراوي.

الفنان حسن يوسف وزوجتة شمس البارودي

وأضاف حسن يوسف: «كنا متعلقين بالشيخ الشعراوي، من التليفزيون، وسبحان الله الراجل ده كان دخل جوايا، وحينما قابلته، وجدته يناديني قالي تعالى ياسي حسن، وكلمة يا سي، كانت لازمة عنده حينما ينادي على أحد، ومسكت في تلابيبه وقلت له عايز اتكلم معاك، وبالفعل إداني رقم تليفونه وقالي أنا بفطر كل يوم تحت التوتة من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

وتابع حسن يوسف: «في أحد المرات، ذهبت له في الموعد المحدد، أقعد أفطر معاه، وبدأت حالة لدى من الإضطراب وتساؤلات هل أنا صح ولا غلط؟، فروحت أسأله، قلت له يا مولانا أنا حائر، اللي بعمله حرام ولا حلال».

وفي لقاء تلفزيوني آخر أكد حسن يوسف، أنه كان في بعض الأحيان يلغي أوردرات أعماله الفنية بسبب مباراة لنادي الزمالك، قائلا: «أشجع نادى الزمالك، لكن للأسف دلوقتي أصبح بيتغلب كتير من الأهلي، وبالمناسبة كنت ممكن ألغي أوردر عشان ماتش كرة».

اقرأ أيضاً
عاجل.. وفاة الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاما

حقيقة اعتزال الفنان حسن يوسف تتصدر محركات البحث «فيديو»

هل اعتزل حسن يوسف الفن؟.. شمس البارودي تحسم الجدل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق