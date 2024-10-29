مشاهير العرب - بعد وفاته.. محطات هامة في حياة الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - رحل الفنان حسن يوسف، عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز 90 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء الفني، تاركا خلفه إرثا من الأعمال الفنية التي لا تزال حاضرة في أذهان الجمهور حتي يومنا هذا.

وخلال التقرير التالي، تستعرض بوابة كلمتك، أبرز المحطات في حياة الفنان حسن يوسف.

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

زيجات حسن يوسف

تزوج الفنان حسن يوسف، في البداية من الفنانة لبلبة عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972، ثم في عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي، ويستمر زواجهما حتي وفاته.

وخلال لقاءات تليفزيونية، سابقة تحدث الراحل حسن يوسف، عن علاقته بزوجته شمس البارودي والتي بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام، فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها عن سبب التأخير.

وانفعلت شمس البارودي: «مين حضرتك، وأنت مالك أنا اللى يكلمني ويسألنىي المخرج أو المنتج»، ولم تذهب شمس البارودي للتصوير ولم تكمل الفيلم».

لقاء حسن يوسف بالشيخ الشعراوي واعتزال الفن

وكان من أبرز المحطات في حياة حسن يوسف، قصة اعتزاله الفن، حيث كشف في أحد لقاءاته السابقة مع الإعلامي عمرو الليثي، إنه حينما ذهب إلى أداء مناسك العمرة في عام 1981، فوجئ بالأجواء والروحانيات، وشاء القدر أنه يقابل أبناء الشيخ عبد الله سلام، والذين دعوه لحفل إفطار نظموه على شرف الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأضاف حسن يوسف: «كنا متعلقين بالشيخ الشعراوي، من التليفزيون، وسبحان الله الراجل ده كان دخل جوايا، وحينما قابلته، وجدته يناديني قالي تعالى ياسي حسن، وكلمة يا سي، كانت لازمة عنده حينما ينادي على أحد، ومسكت في تلابيبه وقلت له عايز اتكلم معاك، وبالفعل إداني رقم تليفونه وقالي أنا بفطر كل يوم تحت التوتة من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

وتابع حسن يوسف: «في أحد المرات، ذهبت له في الموعد المحدد، أقعد أفطر معاه، وبدأت حالة لدى من الإضطراب وتساؤلات هل أنا صح ولا غلط؟، فروحت أسأله، قلت له يا مولانا أنا حائر، اللي بعمله حرام ولا حلال».

وفي لقاء تلفزيوني آخر أكد حسن يوسف، أنه كان في بعض الأحيان يلغي أوردرات أعماله الفنية بسبب مباراة لنادي الزمالك، قائلا: «أشجع نادى الزمالك، لكن للأسف دلوقتي أصبح بيتغلب كتير من الأهلي، وبالمناسبة كنت ممكن ألغي أوردر عشان ماتش كرة».