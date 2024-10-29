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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هيفاء وهبي تخوض السباق الدرامي بـ «دهب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هيفاء وهبي تخوض السباق الدرامي بـ «دهب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هيفاء وهبي تخوض السباق الدرامي بـ «دهب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - مسلسل دهب .. تستعد الفنانة هيفاء وهبي لمشاركتها في الماراثون الرمضاني، وذلك بعد غياب دام لـ 3 سنوات عن الدراما الرمضانية، وتعود الفنانة هيفاء وهبي للمنافسة بقوة من خلال مسلسلها الجديد «دهب».

مسلسل دهب

أوضح الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي، لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة، كما أعلن أن هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

هيفاء وهبي

وأعرب عن سعادته الشديدة في التعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي مؤكدا أنه بمجرد تسريب الخبر انهالت العروض الفضائية الخليجية لعرض المسلسل هذا فضلا عن القنوات المصرية

ومن المقرر تصوير مسلسل دهب في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل، ومن إنتاج مشترك بين الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

والجدير بالذكر أن آخر مشاركة للفنانة هيفاء وهبي، الرمضانية، مسلسل «أسود فاتح» مع المنتج صادق الصباح عام 2021 والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

هيفاء وهبي

آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم رمسيس باريس الذي تم طرحه العام الماضي وشارك في بطولته: محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

هيفاء وهبي

تدور أحداث فيلم رمسيس باريس فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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