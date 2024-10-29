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أسرة "المدرسة" تواصل تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في شوارع أكتوبر - أخبار كلمتك

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أسرة "المدرسة" تواصل تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في شوارع أكتوبر - أخبار كلمتك

أسرة "المدرسة" تواصل تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في شوارع أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - تواصل أسرة فيلم المدرسة تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل بين شوارع السادس من اكتوبر، ومن المقرر أن يستمر تصويرها لما يقرب من اسبوع.

 

وقررت الشركة المنتجة للعمل أن يكون توقيت العرض مطلع العام المقبل، ليقام له حفل عرض خاص بحضور جميع الأبطال.

 

وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الطلاب داخل احدي المدارس الخاصة ولكنهم بينهم بعض الطلاب لديهم مس من الجن، وتتوالي أحداث العمل.

 

تفاصيل فيلم المدرسة 


جدير بالذكر بأن فيلم"المدرسة" هو بطولة جماعية يتضمنها نخبة من النجوم وهم حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة.

كما يشرك في الفيلم مجموعة من الوجوه الشابة وهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم.

الفيلم قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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