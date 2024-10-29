ديدي يواجه دعوى قضائية بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ 10 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - ديدي، يواجه المغني والمنتج ديدي دعوى قضائية جديدة، تزعم أنه اعتدى جنسيًا على مغني راب طموح، كان يبلغ من العمر 10 سنوات في عام 2005.

تفاصيل اعتداء ديدي على طفل

وذكرت تقارير صحفية، أن الشكوى الجديدة المقدمة ضد ديدي يوم الاثنين الماضي، هي الأحدث في موجة من مزاعم تعاطي المخدرات، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي المرفوعة من خلال المحامين، الذين أنشأوا خطًا ساخنًا للضحايا.

ويزعم أحد المدعين الجدد، أنه كان مغني راب طموحًا، يبلغ من العمر 10 سنوات، عندما زُعم أن ديدي، قام بتخديره، واغتصابه، في فندق في مدينة نيويورك، عام 2005 أثناء اختبار أداء.

ورفُعت الشكوى الجديدة من قبل المحامي البارز في ولاية هيوستن، توني بوزبي، ونظيره في كاليفورنيا، أندرو فان أرسديل، كأحدث دعاوى قضائية من مجموعة مزعومة تضم أكثر من 120 عميلًا تم فحصهم.

وقد رفع المحامون 13 دعوى قضائية ضد كومبس في 14 و20 أكتوبر ٢٠٢٤، حيث زعم العديد من المدعين المجهولين أنهم تعرضوا للتخدير سرًا، وأجبروا على ممارسة الجنس، دون موافقتهم وهددوا بالصمت.

اعترافات الطفل المغتصب

وأشارت التقارير، أن الدعوى القضائية الجديدة، جاء فيها أن المدعي جون دو، إنه كان يبلغ من العمر 10 سنوات، عندما رافقه والداه إلى مانهاتن، للقاء مسؤولين تنفيذيين في صناعة الموسيقى، بما في ذلك ديدي، لتعزيز مسيرته الموسيقية، ويقول إن مستشارًا استأجره والداه أوصله إلى غرفة في فندق ثم تركه مع ديدي، ووفقًا للدعوى القضائية، فقد أعطي المدعي مشروب غازي يعتقد أنه كان مخلوطًا بالمخدرات للطفل المغني.



ويدعى جون في الدعوي، أنه بعد أن تناول مشروبه الغازي، وبدأ يشعر بتأثيراته، أخبره ديدي، بالاقتراب منه، وهو ما فعله المدعي، ثم دفع ديدي المدعي فجأة، وقال كلمات مفادها، "يجب أن تفعل بعض الأشياء التي لا تريد القيام بها أحيانًا"،" كما جاء في الدعوى القضائية، زاعما انه تجمد من الرعب، وفقد الوعي، واستيقظ لاحقًا وسرواله مفتوحًا، وألم في شرجه وأردافه.

يزعم المدعي الجديد، أن والديه لاحظا لاحقًا أن هناك شيئًا ما خطأ، موضح إنه أخبرهم بما حدث وأنهم "كانوا مرعوبين من العواقب المحتملة للإبلاغ عن الإساءة، مشيرا إلي أنه يعاني من اكتئاب شديد، وقلق، واضطر إلى التعليم في المنزل بعد الحادث المزعوم.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

وأعلن رسميًّا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية أول فيديو، لمداهمة الشرطة لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن.

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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