وفاة الفنان حسن يوسف عن 90 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - أعلن محمد يوسف وفاة شقيقه الأكبر الفنان الكبير حسن يوسف عن 90 عاما.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل حسن يوسف، مثّل وأخرج العديد من الأفلام واشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي" واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي. ويعتبر مسلسل “إمام الدعاة” من أهم أعماله في مسيرته الفنية الممتدة.

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