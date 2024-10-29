تفاصيل انضمام خالد سليم لمسلسل "ونقابل حبيب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - انضم الفنان خالد سليم إلى فريق عمل مسلسل “ ونقابل حبيب ” من بطولة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

مسلسل ونقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين ويشارك في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز كل من كريم فهمي ونيكول سابا وخالد سليم.

على الجانب الآخر، حل خالد سليم ضيفا على برنامج "لمن يهمه الفن" تقديم أميرة نور على نغم FM، حيث كشف عن تفاصيل أعماله المقبلة.

وقال خالد سليم: الفترة الجاية عندى فيلم هينزل قريبا اسمه "فى القلب" وعندى مسلسلين اسمهم "السجل الأسود" و"بدون مقابل" وكمان عندى مسلسل فى رمضان السنة دى.

مسلسل بدون مقابل يتناول في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، وهو من بطولة هانى رمزى ووفاء عامر وداليا البحيرى وعمرو عبد الجليل وإخراج جمال عبد الحميد.

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