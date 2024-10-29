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تفاصيل انضمام خالد سليم لمسلسل "ونقابل حبيب" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - انضم الفنان خالد سليم إلى فريق عمل مسلسل “ ونقابل حبيب ” من بطولة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

 

مسلسل ونقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين ويشارك في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز كل من كريم فهمي ونيكول سابا وخالد سليم. 

 

على الجانب الآخر، حل خالد سليم ضيفا على برنامج "لمن يهمه الفن" تقديم أميرة نور على نغم FM، حيث كشف عن تفاصيل أعماله المقبلة.

 

وقال خالد سليم: الفترة الجاية عندى فيلم هينزل قريبا اسمه "فى القلب" وعندى مسلسلين اسمهم "السجل الأسود" و"بدون مقابل" وكمان عندى مسلسل فى رمضان السنة دى.

 

مسلسل بدون مقابل يتناول  في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، وهو من بطولة هانى رمزى ووفاء عامر وداليا البحيرى وعمرو عبد الجليل وإخراج جمال عبد الحميد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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