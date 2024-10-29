مشاهير العرب - اليوم.. عرض مسرحية «قلبي وأشباحه» لـ مي عز الدين بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - يستعد كل من النجمين عمرو يوسف، ومي عز الدين، لبدء العرض الأول، من مسرحية «قلبي وأشباحه» ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أحداث مسرحية قلبي وأشباحه

وتدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

أبطال مسرحية قلبي وأشباحه

مسرحية قلبي وأشباحه، يشارك في بطولتها عدد من نحوم الفن أبرزهم: مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

آخر أعمال مي عز الدين

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، هو مشاركتها في مسلسل «سوق الكانتو» بطولة النجم أمير كرارة، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.

ضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ضياء عبد الخالق، سلوى عثمان، شريف إدريس، عمران محمد، شيرين، إسلام حافظ، يسرا كرم، ندى موسى، طاهر الحكيم، تامر نبيل، وغيرهم، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.