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ماجدة خير الله تفتح النار على لطيفة لهذا السبب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً -  فتحت الناقدة الفنية ماجدة خير الله هجوما حادا على الفنانة لطيفة، وذلك بسبب استبدال كلمات أغنيها الشهيرة “ يبقى أنت أكيد المصري ”.

في هذا السياق، قالت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: حاجه في منتهي الاستفزاز، المطربة التونسية (لطيفة) اللي اكتسبت شهرتها من الغناء في مصر، ويوما ما اختارها المخرج  يوسف شاهين لتلعب بطولة فيلمه سكوت حانصور، اللي أدت فيه أشهر أغانيها  على الإطلاق (المصري) تأليف جمال بخيت، وألحان  عمر خيرت، وتقول كلماتها تعرف تتكلم بلدي، وتشم الورد البلدي، وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري، السيدة لطيفة حولت كلمات الأغنية لتناسب أدائها في إحدى الحفلات بالخليج، لتصبح يبقي أنت أكيد العربي، وغيرت كل ماله علاقة بمصر ( محفوظ بيغني ياليل على دقة قلب زويل) ! والسؤال هنا ماهو موقف الشاعر جمال بخيت!! أليس ما فعلته لطيفه اعتداء على حقه الأدبي  ؟؟. 

 

وأضافت ماجدة خير الله: ورغم أن مصر بلد مضيافة تحترم  كل الفنانين  العرب، وتمنحهم الشهرة والمجد والثراء، إلا أنه يعز على النفس نقبل بعض التصرفات الرخيصة، التي سوف تسحب بالتأكيد من رصيد، لطيفة، إن كان لها رصيد!

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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