تكريم محمد حفظي في مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 11:26 ص 10/29/2024 11:26:04 AM

يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاحه يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 السيناريست والمنتج محمد حفظي تقديرا لدوره في دعم الأفلام القصيرة ومنحها فرص التواجد علي منصات جوائز المهرجانات الدولية.

أكد “حفظي ” تقديره لتكريمه من المهرجان، وقال أن التكريم يعني له الكثير كونه يأتي من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا التي أصبح لها تواجد كبير علي خارطة إنتاج شركات الإنتاج السينمائي نتيجة الإقبال المتزايد علي مشاهدتها عبر المنصات الإكترونية المختلفة.

وأوضح أنه منذ بداية عمله في الإنتاج السينمائي لا يفرق بين إنتاج فيلم طويل او قصير فالمعيار لديه هو جودة العمل وصدق وموهبة صانعه حتي لو كان العمل هو الأول في مشواره.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن المهرجان عندما يكرم السيناريست والمنتج محمد حفظي فإنه يكرم قيمة وقامة سينمائية كبيرة أعطت للسينما من جميع الجوانب كاتبا ومؤلفا ومنتجا ورئيسا لأهم دورات أحد أهم 11 مهرجان سينمائي في العالم وهو مهرجان القاهرة السينمائي فالسيناريست محمد حفظي يمثل رحلة عطاء سينمائي كبيرة.

وقال زياد باسمير نائب رئيس المهرجان إن التكريم يكون للشخصيات التي أثرت صناعة الأفلام من أجل دعم الصناعة في الأساس ومنح المزيد من فرص الظهور أمام المواهب الحقيقية وهو ما حرص عليه السيناريست محمد حفظي ككاتب سيناريو ومنتج ساهم في تقديم أسماء عديدة كمؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين.

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