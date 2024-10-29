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مشاهير العرب - خيانة وعلاقات متشابكة.. قصة ومواعيد عرض مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خيانة وعلاقات متشابكة.. قصة ومواعيد عرض مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خيانة وعلاقات متشابكة.. قصة ومواعيد عرض مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً - مسلسل وتر حساس.. بعد عرض حلقتين فقط، تصدر مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك، حديث مواقع التواصل الإجتماعي، وحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية لدى المشاهدين الذين تفاعلوا مع الأحداث والشخصيات.

مسلسل وتر حساس

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل وتر حساس، بعد عرض حلقتين منه، مجموعة قنوات ON، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة، التي ترتبط بالخيانة والعلاقات المتشابكة بين أطراف العمل، مما جعله يحمل طابعا مشوقا.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ويذاع مسلسل وتر حساس، أسبوعيًا بداية من الأحد إلى الخميس، عبر قناة ON، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

مسلسل وتر حساس

موعد عرض مسلسل وتر حساس

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل وتر حساس

قصة مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل« وتر حساس» حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

ويضم مسلسل وتر حساس، عدد من النجوم، منهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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