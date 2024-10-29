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تفاصيل مسرحية مي عز الدين "قلبي وأشباحه" - أخبار كلمتك

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تفاصيل مسرحية مي عز الدين "قلبي وأشباحه" - أخبار كلمتك

تفاصيل مسرحية مي عز الدين "قلبي وأشباحه" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - يستعد أبطال مسرحية قلبي وأشباحه بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان عمرو يوسف، لتقديمها ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى يوم 2 من نوفمبر المُقبل.

ومسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

 

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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