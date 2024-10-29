مشاهير العرب - محمد محمود عبد العزيز: والدي كان متخوف من دوره في «إبراهيم الأبيض» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - حل الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، ضيفا في برنامج «صاحبة السعادة»، من تقديم الفنانة إسعاد يونس، وتحدث عن ذكرياته مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

محمد محمود عبد العزيز مع صاحبة السعادة

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، لأول مرة، عن كواليس تصوير الفنان الراحل محمود عبد العزيز مشاهده في شخصية «عبد الملك زرزور» في فيلم إبراهيم الأبيض.

وقال في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة: «والدي الله يرحمه كان متخوف جدا من الكاراكتر لأنه مكنش له مرجعية يعود إليها».

وتابع محمد محمود عبد العزيز: «نزل أول يوم تصوير، ولاقيته بيكلمني الساعة 4 أو 5 الفجر، وكنت لسه مروحتش البيت، كلمني في التليفون، وقالي عايزك تيجي لي التصوير لأني حاسس إني مش ماسك الشخصية مظبوط وعامل الدور أوفر».

محمد محمود عبد العزيز

وأوضح: «ذهبت له وكان بيصور أول مشاهده في الفيلم، وبعد ما شاهدت المشهد قلت له بعد إذنك هروح أنام لأني تعبان جدا».

واستطرد: «قال لي يا جدع أنا قلقان وحاسس إني أوفر»، قلت له:«أبوس إيدك خليك زي ما أنت، لو أنت شايف أنك أوفر، خليك على نفس الأفورة دي، الموقف ده عرفني قد إيه رأيي بقى مهم بالنسبة له بذات في المرحلة دي».

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

ويذكر أن محمد محمود عبد العزيز، شارك في مسلسل برغم القانون، الذي عرض في الأيام الماضية، بشخصية «محمود شرشر»، محققًا نجاح غير متوقع بين الجمهور.

وشارك محمد محمود عبد العزيز في بطولة مسلسل برغم القانون، العديد من النجوم منهم: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وفرح يوسف، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل برغم القانون من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.