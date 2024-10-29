صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - محمد محمود عبد العزيز: والدي كان متخوف من دوره في «إبراهيم الأبيض» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - محمد محمود عبد العزيز: والدي كان متخوف من دوره في «إبراهيم الأبيض» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد محمود عبد العزيز: والدي كان متخوف من دوره في «إبراهيم الأبيض» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - حل الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، ضيفا في برنامج «صاحبة السعادة»، من تقديم الفنانة إسعاد يونس، وتحدث عن ذكرياته مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

محمد محمود عبد العزيز مع صاحبة السعادة

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، لأول مرة، عن كواليس تصوير الفنان الراحل محمود عبد العزيز مشاهده في شخصية «عبد الملك زرزور» في فيلم إبراهيم الأبيض.

وقال في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة: «والدي الله يرحمه كان متخوف جدا من الكاراكتر لأنه مكنش له مرجعية يعود إليها».

وتابع محمد محمود عبد العزيز: «نزل أول يوم تصوير، ولاقيته بيكلمني الساعة 4 أو 5 الفجر، وكنت لسه مروحتش البيت، كلمني في التليفون، وقالي عايزك تيجي لي التصوير لأني حاسس إني مش ماسك الشخصية مظبوط وعامل الدور أوفر».

محمد محمود عبد العزيز

محمد محمود عبد العزيز

وأوضح: «ذهبت له وكان بيصور أول مشاهده في الفيلم، وبعد ما شاهدت المشهد قلت له بعد إذنك هروح أنام لأني تعبان جدا».

محمد محمود عبد العزيز

واستطرد: «قال لي يا جدع أنا قلقان وحاسس إني أوفر»، قلت له:«أبوس إيدك خليك زي ما أنت، لو أنت شايف أنك أوفر، خليك على نفس الأفورة دي، الموقف ده عرفني قد إيه رأيي بقى مهم بالنسبة له بذات في المرحلة دي».

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

ويذكر أن محمد محمود عبد العزيز، شارك في مسلسل برغم القانون، الذي عرض في الأيام الماضية، بشخصية «محمود شرشر»، محققًا نجاح غير متوقع بين الجمهور.

محمد محمود عبد العزيز

وشارك محمد محمود عبد العزيز في بطولة مسلسل برغم القانون، العديد من النجوم منهم: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وفرح يوسف، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل برغم القانون من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

اقرأ أيضاً
محمد محمود عبد العزيز ينتقم من زوجته.. تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل «برغم القانون»

«فنجر من جيبك».. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة لـ وليد فواز بسبب برغم القانون

محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده السابعة: «السند والضهر»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق