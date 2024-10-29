مشاهير العرب - حلا شيحة: احنا في زمن صعب والناس بقت سطحية في مشاعرها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - كشفت الفنانة حلا شيحة، عن رأيها في الحب وهل مازالت تؤمن بالمشاعر، مشيرة إلى أن الناس لم يعد لديها مصداقية، على هامش عرض فيلم «السلم والثعبان» في أحد المهرجانات السينمائية.

حلا شيحة

وتحدثت حلا شيحة، عن الحب خلال لقائها في أحد البرامج، قائلة: «بحب الحب ومؤمنة بالحب، ومؤمنة أن الحب أجمل حاجة، احنا في زمن صعب، مبقاش فيه مشاعر زي زمان، ونفسي الناس ترجع تحس من قلبها بجد».

وأضافت: «الدنيا والناس اتغيرت.. مشاعر الحب مبقتش جوانا زي قبل كده، الناس فقدت شوية المصداقية بتاعة الحب، وبقت أكثر مادية وسطحية في مشاعرها».

فيلم السلم والثعبان لـ حلا شيحة

وعرض فيلم السلم والثعبان لـ حلا شيحة مرة آخرى، بعد مرور 23 سنة على عرضه الأول، بعدما عرض لأول مرة في السينمات عام 2001.

وفيلم «السلم والثعبان» من تأليف وإخراج طارق العريان، وشارك في كتابته وإنتاجه المنتج محمد حفظي، ويضم طاقم العمل كلاً من هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، طارق التلمساني، زينب إسماعيل، ورجاء الجداوي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، ويعد من أشهر أفلام حلا شيحة.

آخر أعمال حلا شيحة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، مسلسل «إمبراطورية ميم»، الذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي 2024، والمسلسل مأخوذ عن نص رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، الذي جسدته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في أحد أفلام الزمن الجميل.

شارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي، ونشوي مصطفي، وحلا شيحا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، والنجوم الصاعدة، نور النبوي، ومايان السيد، وهاجر السرّاج، وإلهام صفي الدين، ويارا عزمى، ونورهان منصور، وآدم وهدان، ومنى زاهر، وعمر حسن، والعمل من إخراج محمد سلامة.