كلاكيت تاني مرة.. أشرف عبدالباقي يعتذر عن فهد البطل - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:09 صباحاً - بعد أن تعاقد الفنان أشرف عبدالباقي علي المشاركة في بطولة مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان احمد العوضي والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، تراجع وقرر الاعتذار.

خرج أشرف عبدالباقي في تصريحات ليؤكد أنه اعتذر بشكل رسمي وبدون رجعة عن عدم المشاركة في العمل بسبب إجراء بعض التعديلات علي دوره في العمل.

وكان أشرف عبدالباقي اعتذر في المرة الأولي عن عدم المشاركة في العمل بسبب الأجر، ولكن الشركة المنتجة وصلت معه لحل يرضي الطرفين، وأبدى الموافقة، وحينها أكد مؤلف العمل محمود حمدان في تصريحات لـ"كلمتك" أن “عبدالباقي” سيشارك في العمل بشكل نهائي.

سجن أحمد العوضي في فهد البطل



وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم بطولته الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهن: سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من: ياسمين رئيس وميرنا نور الدين.

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