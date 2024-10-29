روزي من فرقة BLACKPINK تحقق إنجازات تاريخية على بيلبورد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:02 صباحاً - حصدت روزي من فرقة BlackPink المركز الـ 8 من قائمة لبيلبورد HOT100 بأغنية "APT" بالتعاون مع نجم البوب العالمي برونو مارس، لتصبح بذلك أول فنانة كورية في التاريخ تصل أغنيتها للمراكز الـ 10 الأوائل.

كما تصدرت أغنية "APT" قائمتي البيلبورد العالمية 200 والبيلبورد باستثناء الولايات المتحدة وذلك بأكثر من 224 مليون استماع على منصة Spotify في أسبوع واحد فقط، وهو ثاني أكبر أسبوع افتتاحي في تاريخ سبوتفاي.

ولم تتصدر أغنية “APT” منصة سبوتفاي فقط وإنما جميع منصات الاستماع للموسيقى حول العالم حيث أصبحت أول فنان كوري في التاريخ يصل للمركز الأول على APPLE MUSIC وكذلك جميع المنصات الكورية.

وعبرت روزي عن فرحتها الشديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب ان وصلتها اخبار انجازها التاريخي، حيث كتبت: "يا إلهي ماذا يحدث. هذا جنون".

كما حرصت روزي على شكر معجبيها وشكر النجم العالمي برونو مارس عبر صفحتها الرسمية، مضيفة: "شكرًا لكم جميعًا، هذا حلمي يتحقق الآن".

البوم روزي الجديد

وسبق وأعلنت روزي عن إصدار ألبوم كامل جديد لها بعنوان “rosie” في يوم 6 ديسمبر المقبل، مما يمثل أول ألبوم مصغر لها على الإطلاق منذ ترسيمها الفردي مع الألبوم المنفرد “R” في عام 2021.

وكشفت روزي أيضًا عن الصور التشويقية الأولى لألبومها القادم والتي تظهر بها بعدى شخصيات مختلفة لتزيد من حماس الجمهور حول الموسيقى التي ستصدرها نجمة الكيبوب هذه المرة.

وعبرت روزي عن حماسها الشديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث كتبت: “من أين ابدأ، لا أستطيع أن أصدق أنه وأخيرًا أعلن عن إصدار ألبومي الكامل الأول لكم جميعًا.”

وتابعت: “أتذكر العام الماضي عندما انتهت جولتنا الطويلة، وجدت نفسي في جالسة هنا في لوس أنجلوس، والدخول والخروج من الاستوديو لمدة عام كامل، وكتابة الأغاني مع مؤلفي الأغاني والمنتجين الذين التقيت بهم للمرة الأولى، في محاولة لمعرفة الفصل التالي في مسيرتي المهنية.”

وتحدثت روزي عن الوقت الذي استغرقته فى إنهاء الألبوم، فقالت: “لقد غفوت عدة ليال وأنا أشعر بالارتباك والضياع، لكن بدعم من أصدقائي وعائلتي الأعزاء، وفريقي، وبالطبع فرقتي BLACKPINK، أجلس هنا اليوم متحمسة للإعلان عن تاريخ إصدار ألبومي، لقد سكبت كل مجهودي وطاقتي في هذا الألبوم، لا أستطيع الانتظار حتى تستمعوا إلى ألبومي.”

وأنهت: "وقد اخترت اسم 'Rosie' لأن روزي هو الاسم الذي أسمح لأصدقائي وعائلتي بمناداتي به، مع هذا الألبوم، أتمنى أن تشعروا جميعًا بالقرب مني، ونعم، إنه ألبوم كامل سيتم إصداره يوم 6 ديسمبر".

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