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هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة - أخبار كلمتك

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هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة - أخبار كلمتك

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:13 صباحاً - قال الفنان هاني عادل إنه تعرف على زوجته أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة "؛  وأكثر ما جذبه إليها أنها رقيقة وإنسانة حقيقية.

وأضاف هاني عادل  خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس: “في الجزء الثاني وبعد مرور سنة تحدثنا واعترفت لها بحبي عندما شعرت أن هناك مشاعر متبادلة، وأنا أحب سيناء جدًّا وهي بلد السلام والروحانيات، وبخاصة ”دهب" وأقمت فرحي هناك وكان فرحي مختلف، وكان الحضور حوالي خمسين شخص من المقربين وفرقة وسط البلد".

 

هاني عادل: أستشير زوجتي في كل أعمالي

وتابع: "أنا أستشيرها في أعمالي لأن لها خبرات كبيرة ومدرسة تمثيل، ووجه الشكر لها على مساعدتها ومجهودها مؤكدًا أنها إنسانة وفنانة عظيمة وقدمت أعمالًا رائعة".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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