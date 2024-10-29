18 من عمالقة القراء في مصر، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:08 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية والفجر والبلد 30ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة المائدة 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة هود 15 ق.



52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عيد حسن سيد وما تيسر من سورة الذاريات 15ق.



09: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الرحمن 22ق.



44: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة التوبة 30ق.



13:49 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على شميس وما تيسر من سورة البقرة 30 ق.



14:26 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادى وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ عبد الوهاب خلاف 5ق الساعة 15:51، ومصحف مجود للشيخ/ محمد صديق المنشاوي من الآية 19 من سورة الحج إلى الآية 44 سورة الحج 29ق.



18:15 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورتى طه- الأنبياء 30 ق.



18:49 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق.



19:09 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق.



19:33 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة مريم 30ق.



20:18 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأحزاب 42ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشى وما تيسر من سورة النحل 15ق.



02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح وما تيسر من سورة فاطر 15 ق.



04:20 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة النمل 30ق.

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