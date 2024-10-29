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18 من عمالقة القراء في مصر، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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18 من عمالقة القراء في مصر، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

18 من عمالقة القراء في مصر، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:08 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية والفجر والبلد 30ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة المائدة  30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة هود 15 ق.


52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عيد حسن سيد  وما تيسر من سورة الذاريات  15ق.


09: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الرحمن 22ق.


44: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة التوبة 30ق.


13:49 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على شميس وما تيسر من سورة البقرة 30 ق.


14:26 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حسن النادى وما تيسر من سورة يوسف  15 ق.


أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ عبد الوهاب خلاف  5ق الساعة 15:51، ومصحف مجود للشيخ/ محمد صديق المنشاوي من الآية 19 من سورة الحج إلى الآية 44 سورة  الحج  29ق.


18:15 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورتى طه- الأنبياء  30 ق.


18:49 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الإسراء  15 ق.


19:09 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي  وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق.


19:33 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة مريم 30ق.


20:18 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الكهف  30 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأحزاب  42ق.


01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشى وما تيسر من سورة النحل  15ق.


02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح وما تيسر من سورة فاطر 15 ق.


04:20 (بعد منتصف الليل) للشيخ  عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة النمل 30ق.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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