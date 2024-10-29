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بعد انضمام خالد سليم، تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان - أخبار كلمتك

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بعد انضمام خالد سليم، تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان - أخبار كلمتك

بعد انضمام خالد سليم، تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:17 صباحاً - تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2025 بمسلسل تقابل حبيب وهو يتضمن 30 حلقة.

 

مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 

وأعلنت ياسمين عبد العزيز عن انضمام الفنان خالد سليم إلى قائمة مسلسلها الرمضاني وتقابل حبيب.

 

مسلسل وتقابل حبيب

 ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

 العمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار  الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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