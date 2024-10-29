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سوزان مختار وفرقتها الموسيقية بقصر الأمير طاز، الخميس - أخبار كلمتك

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سوزان مختار وفرقتها الموسيقية بقصر الأمير طاز، الخميس - أخبار كلمتك

سوزان مختار وفرقتها الموسيقية بقصر الأمير طاز، الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:45 صباحاً - يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلًا جديدًا للفنانة سوزان مختار، وذلك في الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 31 أكتوبر.

تغني "سوزان" مجموعة من الأعمال المميزة لكبار المؤلفين والملحنين، بالإضافة لأعمالها الخاصة مثل: فاتك تشوف، ومن الآخر كده، وزي بعضه.. وغيرها.

الفنانة سوزان مختار 

يذكر أن المطربة سوزان مختار شاركت العديد من الحفلات والمهرجانات والمناسبات القومية منها: حفلات ليالي التليفزيون ٢٠٠٨، مهرجان مونيال فيستفال هولندا ٢٠٠٨، مهرجان موازين بالمغرب ٢٠١٠، العيد الوطني بالإمارات ٢٠١١، العيد الوطني بالجزائر ٢٠١٤، مهرجان السياحة اليمني ٢٠١٤، حفلات بالعاصمة الفرنسية باريس ٢٠١٥، مهرجان سوجتس بيودا بيست ٢٠١٥، اليوم الدولي المصري بدولة الكويت ٢٠١٦، بالإضافة إلى مشاركتها لثلاث أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية (غنوة الليل والسكين-مأساة جيفارا-أدهم الشرقاوي).

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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