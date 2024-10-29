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4 أسباب ساهمت في تصدر مسلسل 6 شهور قائمة الأكثر على Watch it - أخبار كلمتك

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4 أسباب ساهمت في تصدر مسلسل 6 شهور قائمة الأكثر على Watch it - أخبار كلمتك

4 أسباب ساهمت في تصدر مسلسل 6 شهور قائمة الأكثر على Watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:52 صباحاً - الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 02:41 ص 10/29/2024 2:41:58 AM

نور النبوي، كلمتك
نور النبوي، كلمتك

تصدر مسلسل 6 شهور قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it في مصر وذلك بعد عرض حلقتين فقط منه.

وانطلق عرض العمل يوم ٢٣ أكتوبر، ويكشف المسلسل عن كواليس حياة شاب يدعى مراد ويجسد شخصيته الفنان نور النبوي، وهو يبحث عن النجاح ويقوده القدر للعمل بشركة للتسويق العقاري، ويدخل في تحدي إثبات ذاته خلال 6 شهور فقط.

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وهناك عدة أسباب ساهمت في جذب المسلسل الأنظار بعد أيام من انطلاقه أبرزها:

  • الأعمال الشبابية على واتش ات أصبحت موثوقة بالنسبة للكثيرين خاصة بعدما حققت أعمال أبطالها شباب نجاحًا كبيرًا في الماضي مثل مسلسلات بالطو على باب العمارة، وهو ما دفع الجمهور لمشاهدة العمل بمجرد طرحه.
  • الفنان نور النبوي حقق نجاحات سابقة مثل فيلم الحريفة وهو ما شجع الكثيرين لمتابعة البطولة المطلقة الأولى له.
  • قصة العمل جديدة حيث تعكس معاناة الشباب في عالم التسويق الإلكتروني.
  • ثنائية نور النبوي ونور إيهاب والمنافسة بينهما شجعت المتابعون على معرفة ما ستنتهي إليه هذه المنافسة.
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تفاصيل مسلسل 6 شهور 

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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