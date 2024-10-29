4 أسباب ساهمت في تصدر مسلسل 6 شهور قائمة الأكثر على Watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:52 صباحاً - الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 02:41 ص 10/29/2024 2:41:58 AM

تصدر مسلسل 6 شهور قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it في مصر وذلك بعد عرض حلقتين فقط منه.

وانطلق عرض العمل يوم ٢٣ أكتوبر، ويكشف المسلسل عن كواليس حياة شاب يدعى مراد ويجسد شخصيته الفنان نور النبوي، وهو يبحث عن النجاح ويقوده القدر للعمل بشركة للتسويق العقاري، ويدخل في تحدي إثبات ذاته خلال 6 شهور فقط.

وهناك عدة أسباب ساهمت في جذب المسلسل الأنظار بعد أيام من انطلاقه أبرزها:

الأعمال الشبابية على واتش ات أصبحت موثوقة بالنسبة للكثيرين خاصة بعدما حققت أعمال أبطالها شباب نجاحًا كبيرًا في الماضي مثل مسلسلات بالطو على باب العمارة، وهو ما دفع الجمهور لمشاهدة العمل بمجرد طرحه.

الفنان نور النبوي حقق نجاحات سابقة مثل فيلم الحريفة وهو ما شجع الكثيرين لمتابعة البطولة المطلقة الأولى له.

قصة العمل جديدة حيث تعكس معاناة الشباب في عالم التسويق الإلكتروني.

ثنائية نور النبوي ونور إيهاب والمنافسة بينهما شجعت المتابعون على معرفة ما ستنتهي إليه هذه المنافسة.



تفاصيل مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.