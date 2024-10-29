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فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

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فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:36 صباحاً - يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، وضمن فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والورش والندوات.

 

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

مسرح سيني جونة
11:00 صباحًا- 12:30 مساءً
حوار مع: سمر شِشَة وأماني الجميل
1:00 - 2:30 مساءً
ندوة الأفلام القصيرة: إطلاق العنان لمستقبل من الموهبة والإبداع
المتحدثون: سامح علاء، صفي الدين محمود، كميل فارين، سيمون باردوني
يدير الجلسة: آية دواره
حجرة المنتدى
11:30 صباحًا- 1:00 مساءً
رحلتان للفيلم الوثائقي
المتحدثون: هالة جلال، إيمانويل شيكون، مي عودة، محمد صيام
يدير الجلسة: أولا سلوى
3:00 - 4:30 مساءً
مواهب جديدة: أضواء على نجوم صاعدة
يدير الحوار: ميلاني جودفيلو
حجرة الورش
2:00 - 3:30 مساءً
البرمجة في المهرجانات السينمائية
تدريب: أندرو محسن
ورشة مغلقة

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:30 مساء 
ريد كاربت فيلم 196

9:30 مساء 
توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

 

عروض أفلام مهرجان الجونة اليوم 

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 85 د
آخر فتاة استعراض
9:30 مساءً | 93 د
196 متر

قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )

2:30 مساءً | 98 د
المعماري
5:00 مساءً | 111 د
حصار المد والجزر
7:30 مساءً | 90 د
يا إلهي!

سي سينما 1

11:30 صباحًا | 85 د
تدفُّق
2:00 مساءً | 71 د
برنامج الأفلام القصيرة 2
4:15 مساءً | 99 د
سام
6:30 مساءً | 113 د
غريب
9:30 مساءً | 93 د
قصة سليمان

سي سينما 2

12:00 مساءً | 82 د
برنامج الأفلام القصيرة 1
2:15 مساءً | 75 د
ذاكرتي مليئة بالأشباح
4:00 مساءً | 100 د
أبناء
6:15 مساءً | 82 د
أبي
8:30 مساءً | 100 د
رفعت عيني للسما

سي سينما 3

12:15 مساءً | 105 د
يتعلَّم
2:30 مساءً | 104 د
عن السقوط
5:00 مساءً | 89 د
نافذة على فلسطين - أفلام قصيرة
8:30 مساءً | 110 د
المملكة

أكاديمية ديزي

7:00 مساءً | 90 د
برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 1
10:00 مساءً | 140 د
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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