بعد إيقافها للمرة الثانية، مواقف جعلت من "ياسمين الخطيب" صاحبة بروباجاندا وتريندات مثيرة للجدل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:39 مساءً - تصدرت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب مرة جديدة مؤشرات بحث جوجل ومختلف التريندات الرقمية بمصر ومختلف الدول العربية بتصرف إعلامي أو بتصريح مثير للجدل، ثم تعتذر عنه وتتراجع لتحصل على عفو متابعيها وتعيد الكرة من جديد.

فخلال الساعات الماضية تصدرت “الخطيب” التريند العربي عقب استضافتها فتاة تدعى هدير عبد الرازق لمجرد أن تلك الفتاة انتشر لها مقطع فيديو غير لائق تداوله بقوة مستخدمو السوشيال ميديا.

فأرادت ياسمين أن تدخل التريند الغريب رفقة تلك الفتاة، وقامت بإقحامها وحكايتها مع المقطع الإباحي بكل البيوت المصرية والعربية من خلال استضافتها ببرنامج “شاي بالياسمين” المذاع عبر فضائية النهار.

مما أثار حفيظة نقابة الإعلاميين وقام النقيب بإيقافها عن العمل وحذف الحلقة من أرشيف القناة ومن مختلف منصاتها الرقمية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم وقف ياسمين الخطيب بها عن العمل بقرار من نقابة الإعلاميين، ففي عام 2019 أصدرت نقابة الإعلاميين قرارًا بوقف برنامج شارع النهار تقديم ياسمين الخطيب، كما أخطرت قناة النهار بحظر تصويرها أي حلقات جديدة من البرنامج"، على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور.

أما عن التريندات التي لم يكن لها داعٍ تصدرت بها ياسمين الخطيب ساعات متواصلة التريند سلبًا فهي كثيرة منها على سبيل المثال حديثها بشكل صادم عن الممرضات التي وسمتهم بالـ “حرامية”، والتي ادعت أنهم سرقوا منها مجوهرات ثمينة أثناء دخولها المستشفي، ثم عادت لتعتذر حينها إلى حادثة تصدر التريند، فقد قدمت الإعلامية ياسمين الخطيب اعتذارها لأطقم التمريض في الثلاثة مستشفيات التي تلقت داخلها العلاج، في محاولات إسعافها بعد محاولتها الانتحار التي باءت بالفشل.

سرقة مجوهرات ياسمين الخطيب

حيث كانت أعلنت سرقة مجوهرات كانت ترتديها أثناء نقلها للمستشفى، متهمة من وصفتهم بـ"ملائكة الرحمة" بسرقة المجوهرات في إشارة لطاقم التمريض بطريقة غير مباشرة، وذلك بعدما نقلت للمستشفى إثر محاولتها الانتحار بتناول كمية كبيرة من الدواء بسبب تعرضها لأزمة نفسية.

ثم عادت وقالت: إنها تأسف، وفي غاية الخجل من نفسها لاتهامها طاقم التمريض بهذه التهمة، وأعربت ياسمين الخطيب عن حزنها لاتهامها التمريض بهذه التهمة قائلة: “إذا كان الاعتذار ثقيلًا على نفسي، فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين أيضًا”.

ومضت في اعتذارها بالقول: “أعتذر جدًّا على سوء ظني، وأرجو أن يقبل اعتذاري فريق التمريض بالمستشفيات السابق ذكرها بشكل خاص، وكل ممرضات مصر بشكل عام، أنا آسفة جدًا“.

ياسمين الخطيب في شيخ الحارة

وأيضًا من المواقف المثيرة للجدل التي افتعلتها الخطيب لتصدر التريند حين تم استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” والتي أدت إلى استقالة بسمة وهبة من فضائية القاهرة والناس بسبب حلقة ياسمين الخطيب.

حيث نشب خلاف كبير بين قناة "القاهرة والناس"، والإعلامية بسمة وهبة أدى إلى تقديم الإعلامية استقالتها من المحطة، وبدأت الأزمة بعدما عرضت حلقة من برنامج "شيخ الحارة" والتي استضافت فيها بسمة وهبة الكاتبة ياسمين الخطيب.

وكانت "بسمة" أعلنت للقناة رفضها إذاعة الحلقة بسبب ذكر ياسمين الخطيب أسماء العديد من الشخصيات العامة، وكشفت تفاصيل ما حدث بينهم، لتفاجأ بسمة بإذاعة الحلقة، وقامت القناة بعد ذلك بمنع إذاعة الحلقة في الإعادة بالإضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بها من على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وبالفعل اضطرت القناة إلى عدم إذاعة الحلقة في الإعادة وعرضت حلقة الإعلامي جورج قرداحي.

كذلك من المواقف التي تصدر بها ياسمين الخطيب مؤشرات البحث بشكل سلبي حين أعلنت محاولتها الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب دوائية.

وأوضحت ياسمين تفاصيل محاولة الانتحار وقالت: حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناءً على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها.. لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـBPD، فعلى مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة".

واختتمت رسالتها": "لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص".

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