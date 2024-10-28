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مشاهير العرب - هل السبب خلاف على الأجر؟.. أشرف عبد الباقي يكشف سبب اعتذاره عن «فهد البطل» بطولة العوضي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هل السبب خلاف على الأجر؟.. أشرف عبد الباقي يكشف سبب اعتذاره عن «فهد البطل» بطولة العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هل السبب خلاف على الأجر؟.. أشرف عبد الباقي يكشف سبب اعتذاره عن «فهد البطل» بطولة العوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:12 مساءً - حسم الفنان أشرف عبد الباقي الجدل القائم حول سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي، وهل السبب يعود إلى خلاف على الأجر كما ادعى البعض.

وقال عبد الباقي في تصريحات لـ برنامج «عرب وود»: «بالفعل كنت في مسلسل فهد البطل والتقيت بأحمد العوضي والمخرج والمؤلف واتكلمنا، مسلسل تحفة، والنجاحات اللي حققها أحمد العوضي السنين اللي فاتت تحسب له وبتقول إنه نجم كبير».

وأعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن تمنيه مشاركة الفنان أحمد العوضي في المستقبل قائلا: «كنت أتمنى أبقى معاه بس محصلش نصيب، مش علشان خلاف مادي، ولكن الدور لم يناسبني فطلبت إجراء تعديلات عليه، وكان من الممكن يؤثر هذا على باقي العمل فحبيت إني أبقى متفرج».

آخر أعمال أشرف عبد الباقي

وكانت مسرحية «البنك سرقوه»، آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ودارت أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

شارك في بطولة مسرحية «البنك سرقوه»، عدد كبير من نجوم الفن المصري أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، وسلوى خطاب، وميرنا جميل، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسليمان عيد، ومصطفى بسيط، وشريف حسني، وإبرام سمير، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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