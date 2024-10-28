الأوبرا تنظم احتفالية عيد الطفولة على مسرح سيد درويش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:51 مساءً - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية يحييها طلاب مركز تنمية مواهب الإسكندرية بإشراف فنى للدكتورة هدي حسنى وذلك في السابعة مساء الأربعاء ٣٠ أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

دار الأوبرا المصرية

يتضمن برنامج الاحتفالية باقة من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية يقدمها طلاب فصل كورال الأطفال بالإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسني منها "مصر التي في خاطري، كان في فراشة صغنططة، بكرا اجمل من انهاردة، طلعت يامحلا نورها،انا عندى بغبغان، على باب مصر، بكره أجمل من النهارده، لحن الصنايعية، يا اللي عاش حبك يعلم، الباقي هو الشعب، يمامه بيضا،يا ورد علي فل وياسمين،مصر يحميكي لأهلك بالإضافة الي أغاني فلكلورية افريقية،امريكية وفرنسية منها " محاربي زولو، عادت القطة، الأعمى " من غناء الواعدين " بهار نور،لوجين، مريم عماد،ياسمين على، كارما الشرقاوي،ياسمينه محمود وروان محمد" .

كما يقدم فصل الباليه تصميم وتدريب خلود رضا تابلوهات استعراضية على أنغام " كل سنة وانتو واحنا، أدي أدي العيد السنة دي، أيد لوحدها متسققش، تعظيم سلام، فيها حاجة حلوة، امسك حلمك.

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء الأوبرالى والعربى، الفيولينة، العود،القانون، الجيتار،الكمان الشرقى، الفلوت،الكلاكيت، كورال الأطفال، فصول الرسم،الايقاع وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.

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