في دورتها السابعة، سيني جونة منصة انطلاق لمواهب وصناع السينما المصريين والعرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:35 مساءً - تواصل سيني جونة الذراع الإنتاجية لمهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة، مهمتها في دعم صناع الأفلام المصريين والعرب من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، وتوفير الإرشاد الفني والدعم المالي لمشاريعهم السينمائية.

برامج سيني جونة

وتتضمن برامج "سيني جونة" الرائدة برنامجين رئيسيين: "ملتقى سيني جونة" و"سيني جونة لدعم الأفلام"، اللذين صُمما خصيصًا لدعم صناع الأفلام في رحلتهم الإبداعية.

ويقدم برنامج "سيني جونة لدعم الأفلام" فرصة لتطوير المشاريع والإنتاج المشترك في بيئة احترافية لصناع الأفلام، بينما يسهم "ملتقى سيني جونة" في بناء شبكات تواصل عن طريق ربط محترفي الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشارك صناع الأفلام والخبراء في ورش عمل ومناقشات وجلسات وعروض وجلسات تقييمية، تهدف جميعها إلى إثراء المحادثات وتقديم فرص تعليمية قيمة للمشاركين يوميًا حتى 31 اكتوبر.

ويشهد هذا العام النسخة الثانية من كلٍّ من "سوق سيني جونة" و"برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة" بعد نجاح النسخة الأولى من البرنامجين العام الماضي.

سوق سيني جونة

يُعتبر "سوق سيني جونة" مساحة للتعاون تستهدف الأصوات الجديدة والراسخة في صناعة السينما العربية، بما في ذلك المنتجين والموزعين ووكلاء المبيعات ومنصات العرض.

أما "برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة" فهو مخصص للطلاب وصناع الأفلام في بداية مسيرتهم المهنية، ويستضيف "سيني جونة للمواهب الناشئة" هذا العام 150 موهبة في برنامجي "سيني جونة للنجوم الصاعدة" و"زوايا"، ويُعد مظلة لجميع المبادرات التي تركز على المواهب الشابة.

سيني جونة للأفلام القصيرة

ويشهد هذا العام أيضًا إطلاق "سيني جونة للأفلام القصيرة"، وهو برنامج جديد مخصص لدعم الأصوات الفريدة في مشهد الأفلام القصيرة المصرية بدعم من "أو ويست"، وسيوفر هذا المنبر منحا إنتاج بقيمة تزيد على 2,250,000 جنيه مصري.

في النسخة السابعة من برنامج "سيني جونة لدعم الأفلام"، تم اختيار 21 مشروعًا (13 في مرحلة التطوير و8 في مرحلة ما بعد الإنتاج) من بين أكثر من 230 طلبًا مؤهلًا، واختيرت هذه المشاريع بناءً على جودتها الفنية وإمكانية تحقيق تأثير ملحوظ في المشهد السينمائي.

وعلق أحمد شوقي، رئيس برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، قائلًا: "نحن فخورون بالدعم المستمر من رعاتنا القدامى وشركائنا الجدد، وكذلك بالعدد القياسي للمشاريع المقدمة، ما يعكس أهمية البرنامج لصناعة السينما العربية".

يقدم أيضًا "ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام" للمشاركين أكثر من 30 فرصة للتعلم والمشاركة، بما في ذلك 20 جلسة حوارية و9 حوارات ومحاضرات تعليمية و5 جلسات وورش عمل رئيسية، ولأول مرة، يقدم مائدة مستديرة تجمع صناع القرار لمناقشة قضايا حيوية تشكل مستقبل صناعة الأفلام.

وتعليقًا على النسخة الجديدة من "سيني جونة"، قال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: "أكدت سيني جونة من جديد التزامها برعاية المواهب في جميع أنحاء العالم العربي، بتوفير الموارد الأساسية ومنصة داعمة لصناع الأفلام الناشئين والمخضرمين، ليواصل سيني جونة تشكيل مستقبل يزدهر فيه الصوت العربي في السينما محليًا وعالميًا".

ومن المقرر أن يشهد حفل ختام "سيني جونة" توزيع جوائز نقدية وخدمات تصل إلى 400,000 دولار أمريكي للمشاريع الفائزة، مقدمة بسخاء من مهرجان الجونة السينمائي والرعاة والشركاء المميزين.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.