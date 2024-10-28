مشاهير العرب - قريبا.. موعد طرح فيلم الهوى سلطان بدور العرض السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - يبحث كثير من عشاق السينما عن موعد طرح فيلم الهوى سلطان لـ كل من أحمد داوود ومنة شلبي، وذلك بعد طرح صناع العمل البوستر الرسمي للفيلم خلال الساعات الماضية.

ومن جانبه كشف الفنان أحمد داوود عن موعد طرح فيلمه الهوى سلطان بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية.

وكتب داوود عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة.. هتعرفوها في فيلم «الهوى سلطان» بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية».

أبطال فيلم الهوى سلطان

ضم فيلم «الهوى سلطان»، عدد من الفنانين منهم: منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.