كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - قريبا.. موعد طرح فيلم الهوى سلطان بدور العرض السينمائي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - قريبا.. موعد طرح فيلم الهوى سلطان بدور العرض السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قريبا.. موعد طرح فيلم الهوى سلطان بدور العرض السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - يبحث كثير من عشاق السينما عن موعد طرح فيلم الهوى سلطان لـ كل من أحمد داوود ومنة شلبي، وذلك بعد طرح صناع العمل البوستر الرسمي للفيلم خلال الساعات الماضية.

ومن جانبه كشف الفنان أحمد داوود عن موعد طرح فيلمه الهوى سلطان بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية.

وكتب داوود عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة.. هتعرفوها في فيلم «الهوى سلطان» بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية».

أبطال فيلم الهوى سلطان

ضم فيلم «الهوى سلطان»، عدد من الفنانين منهم: منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

اقرأ أيضاً
«المتحدة»: تجربة القنوات الإخبارية في استخدام الذكاء الاصطناعي لا تغني عن البشر

غياب نجوم الفن عن عزاء شريفة ماهر

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق