الجمعة، افتتاح مهرجان كايروكوميكس بدورته الـ9 بمركز محمود مختار الثقافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:02 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان كايروكوميكس بمركز محمود مختار الثقافي وهذا في يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالقاهرة والتعاون الإسباني في مصر.

ويقام مهرجان كايروكوميكس بدورته التاسعة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2024 بمركز محمود مختار الثقافي من الساعة 12 إلى 8 مساءً، وذلك على أن يكون الدخول مجانا للجمهور.

جدول اليوم الأول من مهرجان كايروكوميكس

بورتفوليو: يقوم الفنان خالد نهار بعرض حي ويوضح مراحل العمل على رسم كامل من الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ في تمام الساعة ال٣ مساءً، بقاعة نهضة مصر.

توقيعات الفنانين: يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس في ساحة التوقيعات الـ٤ مساءً.

اللقاءات الفنية: ويتم في الـ٦ مساءً افتتاح المعارض وجولة مع الفنانين بـ"معرض كسلان جدا" و"اخ يا ظهري".

كسلان جدًا: لقاء مفتوح مع الفنان مصطفى رحمة حول كسلان جدا ومشواره الفني بمجلة ماجد في تمام الساعة ٦:٤٥ مساءً

وشخصيات مش متشافة: كتاب قصة مصورة جديد تحدثنا الفنانة رانية حسين أمين عن الكتاب وكواليس العمل على مسرح الساحة الرئيسية في تمام الساعة ال٧:٣٠.

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