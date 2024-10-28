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الجمعة، افتتاح مهرجان كايروكوميكس بدورته الـ9 بمركز محمود مختار الثقافي - أخبار كلمتك

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الجمعة، افتتاح مهرجان كايروكوميكس بدورته الـ9 بمركز محمود مختار الثقافي - أخبار كلمتك

الجمعة، افتتاح مهرجان كايروكوميكس بدورته الـ9 بمركز محمود مختار الثقافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:02 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان كايروكوميكس بمركز محمود مختار الثقافي وهذا في يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالقاهرة والتعاون الإسباني في مصر. 

ويقام مهرجان كايروكوميكس بدورته التاسعة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2024 بمركز محمود مختار الثقافي من الساعة 12 إلى 8 مساءً، وذلك على أن يكون الدخول مجانا للجمهور.

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جدول اليوم الأول من مهرجان كايروكوميكس 

بورتفوليو: يقوم الفنان خالد نهار بعرض حي ويوضح مراحل العمل على رسم كامل من الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ في تمام الساعة ال٣ مساءً، بقاعة نهضة مصر.

توقيعات الفنانين: يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس في ساحة التوقيعات الـ٤ مساءً.

اللقاءات الفنية: ويتم في الـ٦ مساءً افتتاح المعارض وجولة مع الفنانين بـ"معرض كسلان جدا" و"اخ يا ظهري".

كسلان جدًا: لقاء مفتوح مع الفنان مصطفى رحمة حول كسلان جدا ومشواره الفني بمجلة ماجد في تمام الساعة ٦:٤٥ مساءً

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وشخصيات مش متشافة: كتاب قصة مصورة جديد تحدثنا الفنانة رانية حسين أمين عن الكتاب وكواليس العمل على مسرح الساحة الرئيسية في تمام الساعة ال٧:٣٠.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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