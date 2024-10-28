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مشاهير العرب - مراد مكرم يفاجئ جمهوره بعد خسارة وزنه.. اعرف السر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مراد مكرم يفاجئ جمهوره بعد خسارة وزنه.. اعرف السر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مراد مكرم يفاجئ جمهوره بعد خسارة وزنه.. اعرف السر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:51 مساءً - مراد مكرم.. يهتم الكثير من الفنانين بإنقاص الوزن للحرص على الظهور بمظهر لائق أمام الجمهور، للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وفي هذا السياق، تصدراسم الفنان مراد مكرم، تريند «جوجل»، بعد مشاركته جمهوره ومتابعيه، مجموعة صور من أحدث ظهور له أثناء تواجده في صالة جيم لممارسة التمرينات الرياضية التي تساعده على خسارة وزنه.

الفنان مراد مكرم

وعرض مراد مكرم، الصور التي ظهر فيها بخسارة وزن ملحوظة على مدار الـ 3 أشهر الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب: «بنفس التيشيرت علشان يبان الفرق في الـ 3 شهور اللي فاتوا».

رحلة مراد مكرم في إنقاص الوزن

وبدأ الفنان مراد مكرم رحلة إنقاص الوزن منذ فترة قليلة، وقد ظهرت عليه ملامح التغير بشكل ملحوظ بعد نجاحه في رحلته التي قضاها داخل صالات الألعاب الرياضية بمعاونة مدربه الخاص، والذي وجه إليه مكرم الشكر والتقدير على مجهوده معه لإنقاص وزنه، في منشور سابق.

تفاعلات الجمهور على صور مراد مكرم

وتفاعل المتابعون مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: «ما شاء الله برافو»، «طب عملت إيه بجانب الرياضة لو سمحت؟، «الأكل حلو على فكرة»، «نزلت كام كيلو؟.

مشاركة مراد مكرم في مسلسلات رمضان 2024

يذكر أن، مراد مكرم شارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل «سر إلهي» وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، وخاض بطولته روجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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