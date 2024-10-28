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لبلبة تستعيد الذكريات مع أبطال فيلم "آل شنب" في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

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لبلبة تستعيد الذكريات مع أبطال فيلم "آل شنب" في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

لبلبة تستعيد الذكريات مع أبطال فيلم "آل شنب" في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:12 مساءً - تستعيد الفنانة لبلبة ذكريات بداياتها الفنية خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، في حوار يعرض يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تكشف كواليس دخولها الوسط الفنى في عمر ٥ سنوات، وقصة حبها التي لم تبوح بها حتى الآن.

 

تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي 

كما تكشف لبلبة عن سبب سقوط دموعها وقت تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي قبل عامين وذلك في حلقة احتفالية مع أبطال فيلم "آل شنب".

تقول لبلبة في الجزء الأول من الحلقة يوم الخميس بعد تأثرها من احتفاء الجمهور بها أثناء دخولها الاستديو، إنها تعشق وقوفها أمام الجمهور وتشعر بالفرحة والاحتفاء وهم يصفقون لها، وتكشف أن أول مرة تصعد فيها على خشبة مسرح أمام الجمهور كان عمرها ٦ سنوات وقتها شعرت بالخوف وهربت خلف الكواليس حتى إن أمها التي كانت تحضر معها شجعتها ودفعتها مرة ثانية للمسرح.

وتروي لبلبة ذكرياتها مع كبار النجوم من الفنانين والمخرجين، وتقول إنها كانت تشعر بالخوف من العمل مع المخرج "عاطف الطيب" لأنه كان  متجهمًا أثناء التصوير.

وفى الجزء الثاني من اللقاء يوم الجمعة والذي انضم فيها أبطال فيلم "آل شنب" - هايدى كرم وخالد سرحان ونورين ابو سعدة وأحمد عصام السيد والمخرجة آيتن أمين"، أكدوا أنهم شعروا بأجواء مفرحة جدًا خلال تصوير الفيلم رغم أن أحداثه تدور عن حالة وفاة تتسبب فى تجميع أفراد العائلة.

وذكرت مخرجة العمل آيتن أمين أنها كانت سعيدة جدا بقبول النجمات "لبلبة وليلى علوى وسوسن بدر " العمل مع نجوم كبار فى الفيلم أيضًا.

تقول أمين إنها عانت من تصوير مشهد الجنازة فى الشارع قائلة"الناس اتلمت على ليلى علوى".

فيما تكشف هايدى كرم إن دورها فى الفيلم مختلف عن أي عمل آخر، فيما يقول أحمد عصام السيد إنه لم يصدق نفسه وهو يمثل أمام عمالقة مثل "سوسن بدر وليلى علوى ولبلبة".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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