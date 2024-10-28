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فيلم «الهوي سلطان» بدور العرض والدول العربية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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فيلم «الهوي سلطان» بدور العرض والدول العربية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

فيلم «الهوي سلطان» بدور العرض والدول العربية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:12 مساءً - كشف الفنان أحمد داوود، عن موعد عرض فيلم "الهوى سلطان" ببوستر جديد حيث ظهر فيه كل من أحمد داوود ومنة شلبي وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي

و نشر أحمد داوود البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 6 نوفمبر في جميع دور العرض في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية.

علق أحمد داوود على منشوره قائلًا: "في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة! هتعرفوها في فيلم "الهوى سلطان" بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية".

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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