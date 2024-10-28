أمينة خليل وبوسي شلبي تتألقان على ريد كاربت "الجميع يحب تودا"(صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:12 مساءً - رصدت عدسة «كلمتك» لحظات وصول النجمات للعرض الأول للفيلم المغربي المعنون بـ«الجميع يحب تودا».

وكانت من أول الحضور النجمة أمينة خليل، والسورية نسرين طافش، وتألقت النجمتان بإطلالة استثنائية جمعت بين اللونين الأسود الأنيق والفضي البراق.

وبالونين ذاتهما ظهرت الاعلامية بوسي شلبي مع اعتمادها لوك ميك اب جرئ.

و باطلالات براقة وانيقة ظهرت كل من الفنانة بسنت شوقي، وطاقم الفيلم المغربي بظهور انيق بريد كاربت العمل.

دعم مهرجان الجونة السينمائي للمواهب الناشئة

و يواصل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التزامه بدعم المواهب السينمائية الناشئة، وذلك من خلال منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والتي تعد مظلة رعاية هامة لصناع الأفلام الشباب من مصر ومختلف الدول العربية.

وأقدم مهرجان الجونة في دورة العام الجاري 2024، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، على توسيع دائرة دعمه ورعايته للمواهب وذلك من تقديم المخرجين والمنتجين مشروعاتهم وأفلامهم، إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية.



وتُعقد لقاءات فردية، بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين، لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.

وتتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.



مشروعات منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام



المشروعات المختارة ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائي الأمريكي بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ في كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبي مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.

ويحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. كما تُقدم بعض الجوائز الإضافية المهنية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

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