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أمينة خليل وبوسي شلبي تتألقان على ريد كاربت "الجميع يحب تودا"(صور) - أخبار كلمتك

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أمينة خليل وبوسي شلبي تتألقان على ريد كاربت "الجميع يحب تودا"(صور) - أخبار كلمتك

أمينة خليل وبوسي شلبي تتألقان على ريد كاربت "الجميع يحب تودا"(صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:12 مساءً - رصدت عدسة «كلمتك» لحظات وصول النجمات للعرض الأول للفيلم المغربي المعنون بـ«الجميع يحب تودا».

وكانت من أول الحضور النجمة أمينة خليل، والسورية نسرين طافش، وتألقت النجمتان بإطلالة استثنائية جمعت بين اللونين الأسود الأنيق والفضي البراق.

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وبالونين ذاتهما ظهرت الاعلامية بوسي شلبي مع اعتمادها لوك ميك اب جرئ.

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و باطلالات براقة وانيقة ظهرت كل من الفنانة بسنت شوقي، وطاقم الفيلم المغربي بظهور انيق بريد كاربت العمل.

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دعم مهرجان الجونة السينمائي للمواهب الناشئة

و يواصل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التزامه بدعم المواهب السينمائية الناشئة، وذلك من خلال منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والتي تعد مظلة رعاية هامة لصناع الأفلام الشباب من مصر ومختلف الدول العربية. 
وأقدم مهرجان الجونة في دورة العام الجاري 2024، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، على توسيع دائرة دعمه ورعايته للمواهب وذلك من تقديم المخرجين والمنتجين مشروعاتهم وأفلامهم، إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية. 

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وتُعقد لقاءات فردية، بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين، لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.
وتتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.


مشروعات منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 


المشروعات المختارة ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائي الأمريكي بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ في كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبي مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.
ويحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. كما تُقدم بعض الجوائز الإضافية المهنية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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